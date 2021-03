Man. United, Ajax, Villarreal e Slávia Praga seguem em frente na Liga Europa

O grande destaque desta quinta-feira vai para o apuramento do Manchester United, que fez cair o AC Milan, em Itália.

Manchester United, Ajax, Villarreal e Slávia Praga são as restantes equipas a garantirem um lugar nos quartos-de-final da Liga Europa, honra que caberá também a Dínamo Zagreb, Arsenal, Granada e Roma, já apurados durante a tarde.

Depois do empate a um golo em Inglaterra, o 1-0 a favor dos ingleses (marcou Pogba, três minutos depois de entrar em campo) permitiu à equipa de Bruno Fernandes seguir para os “quartos” e deixar pelo caminho os compatriotas Diogo Dalot e Rafael Leão.

Mais surpreendente foi a queda do Rangers, já campeão escocês, que desperdiçou um empate a um golo conseguido em casa do Slávia Praga. Em Glasgow, a equipa orientada por Steven Gerrard foi derrotada por 2-0 – golos de Olayinka (14’) e Stanciu (74’) –, numa partida em que duas expulsões, já dentro da última meia hora do jogo, condicionaram uma reacção final que evitasse a eliminação.

Mais tranquilas foram as noites de Ajax e Villarreal, que repetiram os triunfos da primeira mão. Os holandeses venceram o Young Boys por 2-0, depois do 3-0 no primeiro jogo, enquanto os espanhóis derrotaram o Dínamo Kiev, repetindo, em casa, o 2-0 trazido da Ucrânia.