Doping afasta de Tóquio o campeão olímpico de lançamento do martelo

O atleta tajique Dilshod Nazarov, campeão olímpico de lançamento do martelo no Rio2016, foi suspenso dois anos por doping, vendo confirmada a pena preventiva que já vivia desde 2019.

Segundo a Unidade de Integridade de Atletismo, Dilshod Nazarov, de 38 anos, acusou uma “substância proibida”, o esteróide turinabol, após a reanálise das amostras colhidas durante o Mundial de atletismo de 2011, em Daegu, na Coreia do Sul, no qual terminou a final no 10.º lugar.

O atleta nascido no Tajiquistão, também vice-campeão mundial em 2015, em Pequim, fica assim impedido de defender o seu título olímpico em Tóquio2020.

Nazarov, que se encontrava suspenso preventivamente desde Setembro de 2019, perde o benefício de todos os seus resultados alcançados entre 29 de Agosto de 2011 e 29 de Agosto de 2013.

O atleta, que possui como recorde pessoal a marca de 80,71 metros, alcançada em 2013 - ano que está agora sob contestação -, já representou o Tajiquistão em quatro Jogos Olímpicos: Atenas2004, Pequim2008, Londres2012 e Rio2016.