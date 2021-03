Casos de covid no Inter adiam jogo com Sassuolo

Danilo D'Ambrosio, Samir Handanovic, Stefan de Vrij e Matias Vecino. Quatro casos positivos de covid-19 no plantel do Inter Milão levaram as autoridades de saúde italianas a decretar uma paragem de toda a actividade no clube, durante quatro dias. Isto significa que o jogo da próxima jornada, com o Sassuolo, será adiado.

O Inter Milão confirmou a identidade dos quatro futebolistas infectados e as autoridades não tardaram a actuar, decretando a imediata suspensão da actividade do clube durante quatro dias, o cancelamento do Inter-Sassuolo (agendado para sábado) e a proibição de os jogadores convocados para as selecções se juntarem às respectivas comitivas.

?? | COMUNICATO@Stefandevrij e @vecino sono risultati positivi al Covid-19: l'ATS di Milano ha predisposto il divieto di disputa di #InterSassuolo in programma sabato 20 marzo 2021 ?? https://t.co/jlPRsFzXkL — Inter (@Inter) March 18, 2021

No final deste período de suspensão, ou seja, no início da próxima semana, serão realizados testes à covid-19 a todo o plantel. Posteriormente, será tomada uma decisão sobre as medidas a adoptar.

Embora não haja ainda uma data definitiva para a realização deste jogo da 28.ª jornada da Série A (prova que o Inter comanda com nove pontos de vantagem sobre o segundo classificado), a imprensa italiana aponta o dia 7 de Abril como uma forte possibilidade.