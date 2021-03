O virtuoso Grigory Sokolov dará início ao final da Temporada Gulbenkian

O ano passado, a pandemia roubou a oportunidade de o Grande Auditório acolher o virtuosismo de Grigory Sokolov, um dos mais destacados pianistas do nosso tempo. Perdido na temporada 2019/20, o pianista russo foi recuperado para a recta final da de 2020/21, anunciada esta quinta-feira. Na Gulbenkian, Sokolov teve um dos primeiros palcos internacionais para revelar o seu talento. Regressou regularmente ao longo dos anos e, agora, há muito consagrado, apresentar-se-á no Grande Auditório. Caber-lhe-á, dias 19 e 20 de Abril (às 20h), dar arranque ao final da temporada da Gulbenkian Música com um concerto dedicado a Chopin e Rachmaninov.

O piano, de resto, estará em destaque nos dois meses de despedida da temporada. Além de Sokolov, regressam Maria João Pires (substituiu em Dezembro Martha Argerich, obrigada a cancelar o seu concerto “por motivos de força maior”) e a pianista chinesa Yuja Wang, que se apresentará com a Orquestra Gulbenkian, mas também em duo com o clarinetista austríaco Andreas Ottensamer. Mantendo as restrições que, dada a situação pandémica, marcaram toda esta temporada (salas a 50% da lotação, com lugares alternados, e concertos com duração aproximada de uma hora, sem intervalos), o final da temporada contará, naturalmente, com a extensa participação da Orquestra Gulbenkian. Será ela a protagonista do encerramento oficial da temporada, com um programa formado pelo Prelúdio e morte de Isolda, de Tristão e Isolda, de Wagner, Aus Italien, de Richard Strauss, e Poème de l’amour et de la mer, de Ernest Chausson, este último contando com Benjamin Bernheim, tenor francês de 35 anos em ascensão nos últimos anos, interpretando o Rodolfo de La Bohème (Puccini) ou o Cassio de Otello (Verdi) e mostrando-se em salas como o Scala de Milão ou a londrina Royal Opera House.

Viotti de despedida

Os concertos, que terão lugar dias 26, 27 (ambos às 20h30) e 28 de Maio (às 19h), marcarão o fim do percurso de Lorenzo Viotti como maestro titular da Orquestra Gulbenkian. Viotti, que sai para a Holanda ao fim de três anos em Portugal — será o novo maestro titular da Orquestra Filarmónica e da Ópera Nacional da Holanda —, manterá, contudo, a sua ligação à Orquestra Gulbenkian, dado que, a partir de Setembro, será o maestro convidado principal da formação. Neste final de temporada, Lorenzo Viotti dirigirá ainda a Orquestra Gulbenkian em três concertos, dia 28, 29 (20h30) e 30 de Abril (19h), onde serão interpretadas a Sinfonia n.º1, Primavera, de Schumann, e a Sinfonia n.º2 de Brahms. Iremos vê-lo ainda a dirigir a orquestra junto a duas das figuras da programação, Yuja Wang e Andreas Ottensamer.

A pianista chinesa e o clarinetista austríaco, que gravaram juntos em 2019 Blue Hour, álbum editado pela Deutsche Grammophon e composto por interpretações de Weber, Brahms e Mendelssohn, têm concerto conjunto marcado para o Grande Auditório nos dias 16 (18h) e 17 de Maio (20h). Antes, nos dias 13 (20h30), 14 e 15 de Maio (às 19h), o solista e clarinetista principal da Orquestra Filarmónica de Berlim, acompanhado pela Orquestra Gulbenkian dirigida por Lorenzo Viotti, apresentará o Concerto Para Clarinete e Orquestra de Mozart, num concerto que passará também pela abertura de Guilherme Tell, a ópera de Puccini, e pela Sinfonia n.º4 de Schumann. Depois da actuação conjunta, será a vez de Yuja Wang, nascida em Pequim e com formação dividida entre a China, o Canadá e os Estados Unidos, subir ao Grande Auditório nos dias 20 (20h30) e 21 de Maio (19h).

Contratada em exclusivo para a Deustsche Grammophon em 2009, trabalhou com algumas das mais importantes orquestras americanas e europeias e, recentemente, teve o privilégio de ser a Artista em Destaque ao longo de toda a temporada 2019/2020 do Barbican Centre, em Londres. Na Gulbenkian iremos ouvir Yuja Wang no Concerto Para Piano e Orquestra n.º4 de Sergei Rachmaninov e, com Lorenzo Viotti na direcção da Orquestra Gulbenkian, na Sinfonia n.º4 de Tchaikovsky. Antes de todos eles, porém, chegarão Grigory Sokolov e Maria João Pires — e, pelo meio, terá lugar, dia 9 de Maio, mais um dos habituais Concertos de Domingo, desta vez uma Viagem à Rússia, com Johannes Klumpp a dirigir a orquestra e o jovem pianista Raúl da Costa como solista (o concerto, comentado por um membro da orquestra Gulbenkian, terá duas apresentações, às 12h e às 17h, e incluirá a abertura de Ruslan e Liudmila e a Valsa-Fantasia de Mikhail Glinka, bem como a Sinfonia n.º1 e o Concerto para Piano e Orquestra de Prokofiev).

Grigory Sokolov, que descrevíamos em 2009, antecipando uma apresentação no Grande Auditório Gulbenkian a que agora regressa, como um pianista cuja “forte personalidade e inspirada imaginação é apoiada por uma técnica exímia em que todos os parâmetros pianísticos surgem elevados a um enorme grau de perfeição”, inaugurará a terceira e final parte da temporada com Chopin (4 Polonaises) e Rachmaninov (10 Prelúdios). Seguir-se-á na programação Maria João Pires. Dias 22 (20h30) e 23 de Abril (19h), acompanhada pela Orquestra Gulbenkian dirigida por Trevor Pinnock, fundador do English Concert e do European Brandenburg Ensemble, Maria João Pires interpretará o Concerto para Piano n.º3 de Beethoven (com o qual ganhou em 2015 um prémio Gramophone na categoria Concerto). Do programa fazem ainda parte as Sinfonias n.º31 e 39 de Mozart.