Quinta, na TV: Moonrise Kingdom, memórias de “pescadeiras” e obras de Eiffel

CINEMA

Iguais

Nos Studios, 16h40

Algures no futuro, as pessoas vivem saudáveis e sem qualquer tipo de emoção. Mas dois jovens fogem à regra. Estão infectados com uma doença que faz com que sintam emoções – facto que escondem de todos os que os rodeiam. Acabam por se apaixonar um pelo outro. Tudo se complica quando aparece uma cura. Iguais é uma distopia romântica realizada por Drake Doremus, com produção de Ridley Scott e interpretações de Kristen Stewart, Nicholas Hoult, Guy Pearce e Jacki Weaver.

Os Órfãos de Brooklyn

TVCine Top, 19h05

Nova Iorque, 1957. O detective Lionel Essrog é um homem solitário que sofre de síndrome de Tourette. Depois do estranho assassinato do seu amigo e mentor, Lionel decide dedicar-se à investigação da morte dele. As pistas levam-no a percorrer as ruas da cidade até encontrar um bairro habitado por pessoas desfavorecidas, que alguém tenciona demolir em troca de enormes lucros. Com realização e argumento de Edward Norton, que também protagoniza, um filme negro inspirado na obra homónima de Jonathan Lethem. Norton contracena com Gugu Mbatha-Raw, Alec Baldwin, Willem Dafoe, Ethan Suplee e Bruce Willis.

Moonrise Kingdom

AMC, 19h23

Verão de 1965. Numa pequena ilha da costa da Nova Inglaterra, Sam (Jared Gilman) e Suzy (Kara Hayward), de 12 anos, sentem-se ambos deslocados. Quando se conhecem, deixam-se arrebatar pela paixão. Um dia, resolvem fugir. Só não contavam que os pais dela (Bill Murray e Frances McDormand), o capitão Sharp (Bruce Willis) e o escoteiro-chefe Ward (Edward Norton) os perseguissem incansavelmente. Uma comédia dramática escrita e dirigida por Wes Anderson.

O Castor

AXN Movies, 21h10

Walter é um homem em depressão profunda. Quando está prestes a sucumbir à prostração, encontra um castor-fantoche. A partir daquele dia, o boneco passa a funcionar como o seu alter ego e Walter torna a comunicar com o mundo pela “boca” dele. Mas isso parece criar entraves às suas relações. Uma história dramática protagonizada por Mel Gibson e realizada por Jodie Foster.

Liga da Justiça de Jack Snyder

HBO, streaming

Estreia. Esta versão do filme de 2017 é o director’s cut mais falado dos últimos anos: o realizador Zack Snyder retirou-se do filme original, que teve uma recepção crispada, e os fãs criaram a campanha #ReleaseTheSnyderCut. São quatro horas de revisionismo de cinema blockbuster, a partir dos brutos dos segmentos terminados pelo realizador antes de sair de cena.

DOCUMENTÁRIOS

Megaestruturas: O Génio de Gustave Eiffel

RTP2, 20h37

Uma viagem pelas mais grandiosas e emblemáticas criações de Gustave Eiffel (1832-1923), engenheiro francês que mudou a paisagem parisiense com a torre mais famosa do mundo – apenas uma das 350 obras que projectou por todo o mundo, entre monumentos, pontes, estações de comboio, etc. Sigrid Clément assina o documentário sobre o mestre da arquitectura do ferro.

A Mãe e o Mar

RTP2, 22h49

São imagens de uma tradição tida como única no mundo e quase perdida: a das gerações de mulheres-arrais – ou “pescadeiras” – que, na praia de Vila Chã (Vila do Conde), enfrentaram o mar e desafiaram a preponderância masculina quando se fizeram profissionalmente à faina. Resta uma, Glória, figura central do documentário de Gonçalo Tocha (Balaou, É Na Terra Não É na Lua), realizador que foi àquela comunidade repescar fragmentos dessa memória e da sua história de extinção. A Mãe e o Mar estreia-se na estação pública sete anos depois de ter chegado às salas de cinema e oito após a primeira apresentação, no festival Curtas Vila do Conde, que a encomendou. Vencedor do Prémio Liscont para melhor longa-metragem na competição portuguesa do DocLisboa, o filme estreou-se, lá fora, no Festival Internacional de Cinema de Roma. Teve ainda honras de abertura da Quinzena de Documentários do MoMa - Museu de Arte Moderna de Nova Iorque e foi exibido em festivais de países como Argentina, Dinamarca, Canadá e Holanda.

SÉRIE

New Amsterdam

Fox Life, 22h20

Começa a terceira temporada do drama em torno da equipa de Max Goodwin (Ryan Eggold), um médico altruísta e determinado a dinamitar o status quo em nome do bom tratamento e da dignidade dos pacientes. Nos novos episódios, o seu empenho avoluma-se ainda mais, face a uma pandemia que, para além de trazer desafios novos ao corpo médico, veio expor ainda mais as fragilidades do sistema e as desigualdades entre os que acorrem ao hospital nova-iorquino.