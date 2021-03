Covid-19: Salas de espectáculos fecham às 22h à semana e às 13h ao fim-de-semana

Esclarecimento foi feito pela Inspecção-Geral das Actividades Culturais depois de algumas entidades do sector da Cultura terem alertado para o facto de as condições em que os espaços poderiam reabrir não serem claras.

As salas de cinema e de espectáculos, que deverão poder reabrir a partir de 19 de Abril, terão de encerrar às 22h durante a semana e às 13h aos fins-de-semana, esclareceu esta quinta-feira a Inspecção-Geral das Actividades Culturais.

De acordo com o novo plano de desconfinamento do Governo, anunciado a 11 de Março, os teatros, auditórios, salas de espectáculos e cinemas podem reabrir a partir de 19 de Abril.

“A este propósito cumpre informar que o horário de encerramento das salas de espetáculos/ cinemas/ auditórios/ teatros é às 22h durante a semana e às 13h ao fim de semana e feriados”, lê-se num esclarecimento publicado no site oficial da Inspecção-Geral das Actividades Culturais (IGAC).

Algumas entidades do sector da Cultura já tinham alertado para o facto de as condições em que os espaços poderiam reabrir não serem claras, nomeadamente no que diz respeito à lotação ou horários aplicáveis.

As actividades culturais começaram a ser retomadas, faseadamente, nesta segunda-feira, dia em que puderam reabrir livrarias, lojas de discos, bibliotecas e arquivos.

No que ao sector da Cultura diz respeito, a 5 de Abril podem reabrir museus, monumentos, palácios, galerias de arte e similares.

Em 19 de Abril, além da reabertura de teatros, auditórios, salas de espectáculos e cinema, podem também ser retomados os “eventos no exterior, sujeitos a aprovação da Direcção-Geral da Saúde”.

A 3 de Maio, poderão voltar a realizar-se “grandes eventos exteriores e interiores, sujeitos a lotação definida pela DGS”, o que pode vir a incluir festivais.

Na apresentação do plano de desconfinamento, o primeiro-ministro salientou que o processo de reabertura será “gradual e está sujeito sempre a uma reavaliação quinzenal, de acordo com a avaliação de risco” adoptada.