Cinco séries sobre a paternidade

Single Parents

Fox Comedy

Usando o humor para reflectir sobre os constantes desafios da educação a solo, Single Parents é escrita e produzida por Liz Meriwether (Jess e os Rapazes) e J. J. Philbin (O.C. - Na Terra dos Ricos) e acompanha as peripécias de um grupo de mães e pais solteiros, cujos filhos frequentam a mesma escola. Entre traídos, viúvos e divorciados, há algo que eles tentam nunca perder de vista: existe vida para além da criançada. O primeiro episódio foca-se precisamente na total perda de identidade em que se encontra Will Cooper (Taran Killam, que pertenceu ao elenco de Saturday Night Live), depois de se tornar pai. Deita-se antes das dez da noite, não tem sexo há cinco anos e abdica totalmente da vida social para se dedicar exclusivamente à filha. A ajudá-lo a reencontrar-se terá este grupo de novos amigos para quem a entreajuda e partilha de experiências foi a solução encontrada para não se deixarem engolir pelos sentimentos de culpa. Estreada em 2018 e já com duas temporadas, a série conta ainda com as actuações de Leighton Meester, Kimrie Lewis, Jake Choi, Marlow Barkley, Tyler Wladis, Devin Trey Campbell, Grace Hazelett, Sadie Hazelett e Brad Garrett.

Safe

Netflix

Da autoria de Harlan Coben, célebre pelos seus romances de mistério (entre eles, a obra The Stranger, também já adaptada a série pela Netflix), Safe conta a história de Tom Delaney, um cirurgião pediátrico que enviuvou recentemente. Pai dedicado de Jenny e Carrie, as duas filhas adolescentes, tem a vida relativamente controlada até Jenny desaparecer durante uma festa. Sentindo que as autoridades não estão a esforçar-se o suficiente, Tom dá início a uma busca desenfreada com o único intuito de encontrar a filha sã e salva. Mas, no decorrer da investigação, vai descobrir segredos de pessoas até aí insuspeitas, algumas delas muito próximas. Com apenas uma temporada estreada em Maio de 2018, é protagonizada por Michael C. Hall (que durante anos encarnou a carismática personagem Dexter), que contracena com Amy James-Kelly, Amanda Abbington e Freddie Thorp, entre outros.

Breeders

HBO

Uma série que explora um paradoxo de que nunca ninguém fala: “davas a vida por um filho mas, em algum momento, também eras capaz de o matar”. Tudo gira em volta de Paul e Ally, um casal com dois filhos a viver nos arredores de Londres. Ally assume a tarefa da maternidade com (alguma) tranquilidade, enquanto se desdobra nas mil exigências da profissão. Já Paul, apesar de muito dedicado, sente-se à beira de um colapso nervoso e não consegue evitar estar continuamente aos gritos. Com dois filhos encantadores mas com sérios distúrbios de sono, passam a noite a entretê-los por turnos, de modo a conseguir algumas horas de sono que os possam manter relativamente sãos durante o dia. Para tornar tudo ainda mais complicado, chegaram àquela idade em que também têm de tomar conta dos próprios progenitores, que parecem dispostos a causar-lhes algumas dores de cabeça. A dar vida ao casal estão Martin Freeman (conhecido pelos seus papéis na saga O Hobbit e também nas séries Fargo ou Sherlock) e Sally Phillips (protagonista de Parents). A primeira temporada encontra-se disponível na HBO; a segunda, a partir do dia 23 de Março.

The Unicorn

Fox Comedy

Desde a morte da mulher que Wade Felton tem como único objectivo cuidar de Grace e Natalie, as filhas adolescentes. Considerando que se está a anular no desgosto, os amigos sentem que chegou o momento de intervir. Segundo eles, Wade é o que se pode chamar de “homem-unicórnio”, desejado por qualquer mulher por reunir qualidades raras: é atraente, disponível e muito dedicado às duas filhas. Só Wade não se tinha apercebido disso. Assim que reconhece que precisa de uma mudança, resolve avançar com a sua vida e, quem sabe, encontrar alguém especial com quem a possa partilhar. Apesar de completamente destreinado na arte dos encontros românticos, a verdade é que os amigos tinham razão pois, no que se refere ao sexo oposto, Wade parece magnético. Mas claro que isso lhe trará alguns dissabores. Criada, em 2019, por Bill Martin, Mike Schiff e Grady Cooper para a CBS, conta com Walton Goggins no principal papel, ao lado de Rob Corddry, Michaela Watkins, Omar Benson Miller, Maya Lynne Robinson, Ruby Jay, Makenzie Moss e Devin Bright. Depois do sucesso da primeira temporada, que agora está disponível no canal Fox Comedy, foi estreada uma segunda.

Amor a Quanto Obrigas

Amazon Prime Video

Sharon Morris, uma professora irlandesa a viver em Londres, conhece o norte-americano Rob Norris num bar. A química é de tal modo evidente que eles não se largam durante uma semana, até ao regresso dele aos EUA. Algum tempo depois, ela descobre que está grávida, entra em pânico e contacta Rob, que regressa a Inglaterra para a apoiar. Apesar de alguma hesitação inicial, os dois decidem assumir o bebé e deixar a relação evoluir. Mas este é só o primeiro de uma série de imprevistos que vão pôr constantemente em causa a relação. Estreada em 2015 e com duas nomeações para os Emmys, “Amor a Quanto Obrigas” foi criada por Rob Delaney, o cómico de stand-up americano, e Sharon Horgan, a actriz e argumentista cómica britânica também responsável pela série Divorce, da HBO. Os dois criadores também dão vida aos protagonistas. As quatro temporadas estão disponíveis na Amazon Prime Video.