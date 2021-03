Conselho Europeu de Inovação arranca com 1500 milhões de euros para 2021

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou um financiamento de 1500 milhões de euros em 2021 para as empresas, no âmbito do Conselho Europeu de Inovação (CEI).

“Lançamos hoje os primeiros apelos a apresentação de projectos 1500 milhões de euros para 2021, a maior parte desta verba será canalizada para ajudar directamente pequenas e médias empresas (PME) e start ups, pelo menos metade do financiamento irá apoiar o Pacto Ecológico Europeu, as tecnologias digitais e inovação na área da saúde”, disse a líder do executivo europeu, na cerimónia online de lançamento do CEI.

Segundo Ursula van der Leyen, o CEI tem até 2027 uma verba prevista de dez mil milhões de euros para apoiar projectos inovadores, juntando a capacidade de produção científica com a “de fazer dinheiro com a ciência”, somando ainda a capacidade de atrair capital privado. “Queremos que a Europa avance de uma maneira melhor, mais sustentável, mais digital e mais resiliente”, salientou.

O CEI foi criado em 2018, trabalhando desde então em fase piloto, e já apoiou cinco mil projectos e 159 empresas foram já seleccionadas para receber capital de risco da capital, a primeira das quais na área da saúde, disse a líder do executivo comunitário.

“Com o lançamento do CEI, completamos a paisagem da inovação e investigação na Europa”, salientou, rematando com a declaração da “Europa aberta à inovação”.

O Conselho Europeu de Inovação tem como objectivo apoiar inovadores, empresários, PME e cientistas de alto nível e com ambição para desenvolver as suas actividades à escala internacional.