Agência Europeia de Medicamentos dá luz verde à vacina da AstraZeneca sem provar relação com formação de coágulos

A Agência Europeia de Medicamentos (EMA) continua a considerar a vacina da AstraZeneca “segura e eficaz” contra a covid-19, embora não tenha conseguido provar que exista uma relação de causa-efeito entre os casos raros em que houve formação de coágulos sanguíneos com diminuição de plaquetas registados em vários países. “A recomendação é para os profissionais de saúde estarem atentos a possíveis efeitos secundários”, disse Emer Cooke, directora da EMA, garantindo que mais estudos vão ser feitos.

A EMA não encontrou provas de que houvesse algum problema com lotes específicos da vacina da AstraZeneca. Avaliou casos graves de formação de coágulos sanguíneos e hemorragias (que ocorrem em simultâneo e, por isso, não são fenómenos trombóticos típicos, como a embolia pulmonar) após a toma da vacina da AstraZeneca em vários países europeus, para tentar determinar se existiria uma relação causal entre a administração da vacina e estes eventos.

Havia urgência numa resposta, pois cerca de dezena e meia de países europeus suspendeu o uso da vacina da AstraZeneca, enquanto não se esclarecia se esta situação poderia estar relacionada com alguns lotes específicos da vacina, ou se existiria um problema mais vasto – ou se tudo não passaria de uma coincidência.

“Continua a ser muito importante estudar a relação entre estes episódios raros de coagulação e a vacinação”, disse Emer Cooke, assegurando que vão prosseguir os estudos, incluindo estudos epidemiológicos, sobre qual a frequÊncia com que acontecem estes coágulos e episódios de tromboses.

Sabine Straus, secretária do Comité de Farmacovigilância e Avaliação do Risco (PRAC, na sigla em inglês), disse que os profissionais de saúde serão encorajados a procurar sinais de alerta nas pessoas vacinadas. “Será ainda produzido um folheto de aviso, com a descrição destes casos, a distribuir com a vacina”, acrescentou.

Nos Estados Unidos, há relatos de efeitos ao nível da coagulação do sangue das vacinas da Moderna e da Pfizer-BioNtech, que usam uma tecnologia diferente, a do ARN-mensageiro, que introduz no organismo apenas o material genético necessário para produzir uma proteína do novo coronavírus. A da AstraZeneca-Universidade de Oxford usa como vector para inserir no organismo essa proteína do SARS-CoV-2 uma versão atenuada de um adenovírus de chimpanzés, um vírus que normalmente causa constipações.

De particular interesse para os peritos da EMA foram casos de formação de coágulos sanguíneos no cérebro, que produziram tromboses venosas cerebrais – um problema difícil de tratar.

Na Alemanha sete pessoas com idade entre os 20 e 50 anos tiveram este problema até 16 dias após terem sido vacinadas, de acordo com o Instituto Paul Ehrlich, a autoridade nacional de vigilância das vacinas. A taxa normal destes incidentes na população em geral na Alemanha é de um caso em cada 1,6 milhões de habitantes – e em toda a União Europeia, foram administradas cinco milhões de doses da vacina da AstraZeneca. Estes casos na Alemanha foram, por isso, muito mais do que o esperado.

Apesar disto, são eventos raros, têm sublinhado a EMA e outras autoridades saúde, como a Organização Mundial da Saúde e os Centros de Controlo e Prevenção das Doenças – África (CDC África), que até ao momento continuam a recomendar o uso da vacina da AstraZeneca, por proteger contra uma doença potencialmente mortal, a covid-19. Em compensação, os tromboembolismos venosos são a terceira doença cardiovascular mais comum no mundo. Acontecem quer as pessoas se vacinem, quer não”, disse Hans Kluge, director da OMS Europa, numa conferência de imprensa online nesta quinta-feira, citado pelo Financial Times.

A OMS anunciou, entretanto, que o seu comité consultivo global sobre a segurança das vacinas emitirá um parecer sobre esta questão ainda nesta quinta-feira.

A Agência Reguladora dos Medicamentos e Produtos de Saúde (MHRA, na sigla em inglês) do Reino Unido emitiu um comunicado nesta quinta-feira dizendo que os cidadãos britânicos devem continuar a ir vacinar-se com a AstraZeneca, porque os benefícios ultrapassam os riscos. No entanto, vai continuar um estudo sobre cinco casos detectados de “um tipo muito raro e específico de coágulo sanguíneo nas veias do cérebro (trombose venosa cerebral) que ocorreu em conjugação com uma redução do número de plaquetas (trombocitopenia).”

No entanto, frisa a MHRA, a frequência destes casos “é inferior a um em milhão de pessoas vacinadas no Reino Unido, e também pode ocorrer naturalmente - não foi estabelecida uma relação causal com a vacinação”.

John Nkengasong, director do CDC África, disse que “os benefícios da vacina da AstraZeneca continuam a ultrapassar os riscos” e que os países devem continuar com a vacinação. Esta vacina é a mais usada nos países africanos e na iniciativa internacional COVAX, que pretende fazer chegar vacinas aos países mais pobres – mas alguns países africanos suspenderam também as campanhas de imunização, face às notícias de efeitos adversos vindas da Europa.

A directora regional da OMS para África afirmou nesta quinta-feira que é previsível uma terceira vaga de covid-19 em vários países do continente nas próximas semanas e encorajou os Estados a continuarem as suas campanhas de vacinação, sem pausas, relata a agência Lusa. “Estamos numa corrida contra o tempo. Quanto mais pessoas estiverem protegidas, menor a probabilidade de mutações que produzam variantes mais perigosas do vírus, pondo em perigo o mundo inteiro”, disse ​Matshidiso Moeti numa conferência de imprensa online, marcada também pelas dúvidas sobre a vacina da AstraZeneca.