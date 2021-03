Covid-19 em Portugal: mais 15 mortes e 673 casos. Internamentos em UCI descem há 33 dias

O número de doentes portugueses internados em unidades de cuidados intensivos (UCI) desceu nesta terça-feira pelo 33.º dia consecutivo (desde 13 de Fevereiro). Segundo o último boletim da Direcção-Geral da Saúde (DGS), há menos 99 pessoas internadas nos hospitais portugueses (num total de 856) e menos 8 nos cuidados intensivos (num total de 205).

Portugal registou mais 15 mortes e 673 casos confirmados de covid-19. No total, desde Março, há 16.722 óbitos registados e 815.570 casos confirmados. Os dados, referentes a esta terça-feira, foram revelados esta quarta-feira pela DGS.

O país mantém-se na zona verde da matriz de risco. Estes quadrados – figura que ilustra o artigo – ditam o avanço (ou recuo) das diversas fases do desconfinamento e combinam a incidência do vírus (o número de casos por cada 100 mil habitantes) com o índice da transmissibilidade, o R(t). Se os indicadores permanecerem na área verde, o desconfinamento poderá continuar avançar, mas se o país chegar à zona amarela ou vermelha o desconfinamento terá de ser repensado ou revertido.

O índice de transmissibilidade fixa-se nos 0,84, mas se for considerado apenas o território continental, este indicador desce para os 0,80. Também a incidência a 14 dias por 100 mil habitantes segue esta tendência: a média nacional é de 90,3 novos casos, com o Continente a registar 79,1 novas infecções.

No boletim diário da autoridade da saúde constam ainda mais 1058 casos recuperados (num total de 764.019 desde o início da pandemia). Existem, assim, menos 400 casos activos, o que significa que 34.829 portugueses ainda lidam com a doença (o número mais baixo desde 31 de Dezembro). Há 15.183 contactos em vigilância pelas autoridades, menos 561 do que no último balanço.

A maior parte das vítimas mortais que figuram na última actualização tinha mais de 80 anos (foram contabilizadas sete mortes nesta faixa etária) e entre 70 e 79 anos (mais cinco mortes). Foram ainda registados dois óbitos em pessoas entre os 60 e os 69 anos e um homem que tinha entre 50 e 59 anos. Os dados do relatório da DGS indicam que, do total de mortes registadas, 8769 são homens e 7953 são mulheres. Das 16.722 pessoas que morreram até à data de covid-19 em Portugal, 10.970 tinham acima de 80 anos, o que corresponde a 66%.

Grande parte dos novos casos foi registada em Lisboa e Vale do Tejo (245 novas infecções, o que corresponde a 36,4%) e na região Norte (246 casos, o que corresponde a 36,5%). O Norte continua a ser a região com o maior número de casos acumulados: há 328.939 casos confirmados e 5284 mortes. Lisboa e Vale do Tejo é a segunda: são 308.963 os registos de infecção e 7055 mortes por covid-19 — e é a região do país com mais vítimas mortais.

O Centro contabiliza 116.389 infecções (84 novas) e 2977 mortes (mais uma). O Alentejo totaliza 28.799 casos (27 novos) e 965 mortes. No Algarve, há 20.350 casos de infecção (mais 13) e 349 óbitos (mais um). A Madeira regista 8218 casos de infecção (45 novos) e 64 mortes desde o início da pandemia. Já os Açores registam 3912 casos e 28 mortes.

No dia anterior, Portugal registou 13 mortes por covid-19 e 384 casos de infecção pelo coronavírus SARS-CoV-2.