“PSD e CDS apresentaram uma coligação negativa ao país”, diz José Luís Carneiro

O PS acusou nesta quarta-feira a coligação autárquica entre o PSD e o CDS de ser “negativa” e de não apresentar ideias para o país. Quanto aos candidatos do PS, disse que não serão indicados antes do “final de Março, primeira quinzena de Abril”.

Em declarações aos jornalistas no Parlamento, o secretário-geral adjunto socialista, José Luís carneiro, reagiu às declarações de Rui Rio e Francisco Rodrigues dos Santos, que afirmaram que um dos seus objectivos seria derrotar o PS. “O PSD e o CDS apresentaram ontem uma coligação negativa ao país. O único elemento aglutinador dessa coligação é um elemento negativo: estar contra o Partido Socialista e contra os seus autarcas”, começou por afirmar.

Para José Luís Carneiro, “tirando o detalhe contabilístico, não foi possível conhecer uma ideia para o desenvolvimento local”.

O secretário-geral adjunto do PS garante que o partido apresentará “uma proposta positiva sobre o desenvolvimento local”, que está neste momento “a ser trabalhada com os autarcas”. “Primeiro uma visão programática da forma como queremos o futuro das nossas comunidades locais, depois as candidaturas”, acrescentou, afirmando que essas candidaturas não deverão ser conhecidas antes do “final de Março, primeira quinzena de Abril”. “A partir de Abril o PS passará a olhar para as suas oportunidades”, salientou.

Sobre o facto do PSD querer adiar a realização de eleições, José Luís Carneiro diz que “não deixa de ser curioso que alguém que está a antecipar os calendários para as eleições autárquicas esteja a apresentar uma proposta para o adiamento das eleições”, que no entender do PS “não serve os interesses democráticos”.