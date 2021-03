PSD sem candidatos em Castelo Branco, Leiria e Viana do Castelo

Depois de ter apresentado mais de 150 candidatos, o PSD tenta agora encontrar rostos para candidatar às câmaras de Leiria, Castelo Branco e Viana do Castelo. Com o calendário autárquico a apertar, o partido também ainda não fechou os processos no Porto, Gaia e Sintra, três autarquias em que Rui Rio quer apostar em nomes com notoriedade. Destes municípios, o processo mais delicado é do Porto e o de Sintra o mais complexo devido à guerra que se instalou no partido por causa da escolha do candidato.