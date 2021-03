PJ faz buscas no Governo Regional da Madeira

Elementos da Polícia Judiciária (PJ) efectuaram buscas, nesta quarta-feira buscas, em várias repartições do Governo Regional da Madeira e à empresa Sociedade de Desenvolvimento da Madeira (SDM). Em causa, avançou o Expresso e confirmou o PÚBLICO, está um processo de investigação relacionado com a concessão do Centro Internacional de Negócios da Madeira (CINM), que tem em Miguel Albuquerque, presidente do executivo madeirense, o principal arguido.

As buscas prolongaram-se durante todo o dia, com os inspectores a visitarem praticamente em simultâneo a sede da SDM, a empresa que tem a concessão do CINM - a zona franca da Madeira -, e a presidência e vice-presidência do governo regional.

Albuquerque, o social-democrata que lidera o governo madeirense de coligação PSD/CDS, confirmou ao PÚBLICO as buscas, mas não se alongou, porque o caso está em segredo de justiça.