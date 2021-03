O Fred e a Inês falam de coisas: aquele da análise musical 784

O Fred e a Inês falam de coisas... também no P3. E estão de regresso! O podcast de Inês Afonso e Fred Gomes integra a “Rede PÚBLICO”. Sobre o episódio desta semana:

“Happy middle of the week!

Como estamos neste meio de Março? Esperamos que bem! Esta semana quisemos só chillar convosco, e vocês sabem o que é que nós gostamos de fazer quando queremos só chillar convosco: bem-vindos à Análise Musical 784!

Desta vez não vos pedimos só por músicas que nos façam rir, mas todas as que quisessem: for the feels, for the lols, for the 'yes, you know it'. Como sempre, vocês deram-nos imensas sugestões e nós fomos capazes de analisar a imensa quantia de QUATRO canções. MAS esperamos que gostem de qualquer forma e que fiquem aí a chillar connosco um pouquinho.

Falem connosco pelo Instagram (@ofredeaines, @fredaagomes ou @inesmafonso), Facebook ou por e-mail (ofredeaines@gmail.com). Podem enviar perguntas pelo AskFm ou uma mensagem de voz através do Anchor.”

