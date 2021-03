Chimpanzés de zoos da República Checa deliram com o Zoom

Desde reuniões de trabalho a celebrações com amigos ou encontros com familiares, o Zoom tornou-se uma plataforma indispensável durante a pandemia. Agora, também chimpanzés de dois jardins zoológicos da República Checa exploram o mundo virtual e, para eles, é como quem está a “ver televisão”.

Os seres humanos podem estar cansados de videochamadas, aniversários celebrados via Zoom e concertos por streaming, mas os chimpanzés de dois jardins zoológicos checos estão a desfrutar da nova ligação online ao vivo.

Para compensar a falta de interacção com os visitantes, desde que as atracções fecharam em Dezembro de 2020, sob restrições relativas à covid-19, os chimpanzés do Safari Park Dvur Kralove e de um Jardim Zoológico em Brno, a 150 quilómetros de distância, podem agora assistir ao dia-a-dia uns dos outros em ecrãs gigantes.

Não há incidentes em que o botão mute é necessário, uma vez que o som está desligado, mas já há muito interesse no que os primos distantes estão a fazer, desde que o projecto começou na semana passada.

“No início eles aproximaram-se do ecrã com gestos defensivos ou ameaçadores, houve interacção”, disse Gabriela Linhartova, vigilante do jardim zoológico em Dvur Kralove, 135 quilómetros a Leste de Praga.

“Desde então, passou para o modo de ‘estou no cinema’ ou ‘estou a ver televisão’. Quando vêem algumas situações tensas, levantam-se do sofá, como nós quando assistimos a um evento desportivo ao vivo.”

Os chimpanzés também adoptaram outros comportamentos humanos, como agarrar guloseimas, como nozes, para mastigar enquanto assistem à acção.

As videoconferências, também transmitidas no website do parque, decorrerão diariamente das 8h às 16h até ao final de Março, quando os guardas avaliarão se devem continuar.