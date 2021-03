Pelo bem-estar animal, empresas alimentares querem acabar com o uso de gaiolas na pecuária

Dez empresas alimentares da União Europeia (UE) enviaram esta quarta-feira, 17 de Março, uma carta conjunta à Comissão Europeia e aos membros do Parlamento Europeu apelando à eliminação progressiva do uso de gaiolas na pecuária.

Na carta, os grupos ALDI Nord, Barilla Group, Fattoria Roberti, Ferrero, Inter IKEA Group, Jamie Oliver Group, Le Groupement Les Mousquetaires, Mondelez International, Nestlé e Unilever destacam que a revisão da legislação do bem-estar animal, actualmente em fase de preparação, é a oportunidade ideal para acabar com a utilização de gaiolas na pecuária em toda a UE, começando pelas galinhas poedeiras.

Salientando que “os sistemas sem gaiolas são generalizados, economicamente viáveis e oferecem melhores condições de vida para as galinhas”, os signatários afirmam: “Estamos prontos e dispostos a partilhar a nossa experiência e a colaborar para atingir esse objectivo”.

Citada num comunicado, a presidente da SOS Animal refere que “muitas empresas já estão à frente do movimento, tendo eliminado as gaiolas das suas cadeias de abastecimento”. “Um futuro sem gaiolas é possível e já está a ser aplicado por algumas empresas progressistas”, assegura. Sandra Duarte Cardoso defende que “a UE tem de actualizar e rever a legislação para os animais de pecuária, especialmente a Directiva 98/58/CE, de modo a que se acabe com o uso cruel de gaiolas para todas as espécies na pecuária”.

Na carta enviada às instituições europeias são elogiados os objectivos da Iniciativa de Cidadãos Europeus (ICE) End the Cage Age, promovida em 11 de Setembro de 2018 por 170 organizações não-governamentais (ONG) europeias e que apela ao fim das jaulas na criação de animais em toda a UE.

Ao longo de um ano, a ICE End the Cage Age recolheu 1,4 milhões de assinaturas, assumindo-se como “a primeira ICE bem-sucedida relativamente ao bem-estar animal de pecuária”. Segundo dados avançados pelos promotores da iniciativa, em toda a UE, anualmente mais de 300 milhões de animais de pecuária são confinados em gaiolas.