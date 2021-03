Ioga em bolhas e minions no cinema: o absurdo mundo da covid-19

Uma aula de ioga dentro de uma bolha? Até o mais preguiçoso experimentava. Então e se pudéssemos, finalmente, levar um peluche a almoçar ou cantar dentro de um chuveiro num bar? Estas são algumas das situações mais insólitas fotografadas pela Reuters, ao longo de um ano, que se juntam aos já mais tradicionais cinemas drive-in, cabines desinfectantes nas escolas, aulas de desporto ao ar livre ou círculos na relva que delimitam espaços. Opções curiosas e absurdas q.b. que surgiram com a pandemia para quem quer levar uma vida mais ou menos igual.

Alternativas curiosas, mas que saltam à vista de qualquer um. Por exemplo, depois de pandas sentados à mesa em restaurantes tailandeses ou alemães, chegou a vez dos ursos de peluche ocuparem um lugar no restaurante Jaso Bakery na cidade do México. Vêm em grupo, um por mesa, e acabam por ser uma opção “dois em um” — cumprem as normas de distanciamento social e fazem companhia aos poucos clientes que ainda lá vão. O que será que vão pedir? Mel?

E também é possível jantar com Audrey Hepburn, ainda que na versão de cera. O icónico Peter Luger Steak House, em Brooklyn, Nova Iorque, fez uma parceria com o Museu Madame Tussauds - Jimmy Fallon, Jon Hamm ou Al Rocker são outros dos convidados. O melhor? A companhia é oferta da casa. Já no Japão, o dating foi levado a outro nível: como será ter um encontro romântico com um funil na cabeça?

Outra sugestão: cantar My Way, de Frank Sinatra, no chuveiro no meio de um bar. A escolha da música fica a cargo de cada um. A ideia acontece no Canadá há vários meses como solução para as restrições que obrigaram os estabelecimentos comerciais a fechar. Conta a Reuters que Tracie England, proprietária do Tracie’s Place Karaoke Bar and Restaurant, decidiu construir uma cabine de chuveiro, onde só falta mesmo a água, para que os clientes possam cantar no espaço. "Fazê-lo no chuveiro é uma óptima forma de permanecer higienizado e de manter tudo limpo", afirmou. A corrida ao microfone é cada vez maior. Entre cada cantor toca uma música para que Tracie possa limpar a zona para o próximo show. E agora, o que mais irá surgir?

