Voltou o tempo de pensar em grande

Há qualquer coisa de frustrante quando vemos Portugal discutir ainda onde pôr um novo aeroporto, quando o resto do mundo anda literalmente a discutir como apanhar o comboio do futuro.

Nas eleições primárias do Partido Democrático dos EUA, no ano passado, o veterano senador Bernie Sanders era o socialista, o jovem mayor Pete Buttigieg era o “neoliberal”. Mas estão ambos de acordo numa coisa: os EUA precisam de mais comboios, e em particular precisam de uma rede de comboios de alta ou altíssima velocidade.