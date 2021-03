A Primavera chegou mais cedo

A questão é saber se veio para ficar. Moro paredes meias com um infantário e não me podiam ter calhado melhores vizinhos. Habituei-me à algazarra dos meninos nos seus intervalos. Integramos esses sons no nosso quotidiano e, de ruído, passa a fazer parte do nosso conforto. Pois bem, ontem, ao fim de meses, os passarinhos voltaram a encher os meus ouvidos e a minha alma. Mas deram-me também a medida justa desta amargura cinzenta em que estamos mergulhados. Será que vai terminar? Sim, acredito que sim! Com avanços e recuos mas vai terminar. Por todos nós e sobretudo por este bando de pardais que habita o meu quotidiano e que ontem regressou antecipando a Primavera.

José Pombal, Vila Nova de Gaia

O que se passa com a vacinação?

O caso é com a administração das vacinas. As televisões é raro o dia que não anunciam que os utentes de 80 ou mais anos, como é o meu caso, têm a preferência. Penso que das palavras ou promessas à realidade vai o espaço onde se aloja o engano. Conheço vários gerontes da freguesia de Rio de Mouro nesta situação, incluindo eu, que ainda não foram vacinados, encontrando-se suspensos em situação de espera. Por isso, aqui se lança o alarme sobre esta anormalidade que pede urgência, com vista à vacinação desta classe de idosos.

Artur Gonçalves, Sintra

Relatório desclassificado

Refiro-me ao vosso artigo de 13/3/2021 “Os caminhos turbulentos para o Estado de direito” com autoria do jornalista Nuno Ribeiro, no qual apreciei o estilo sereno e desapaixonado. A bem do rigor permito-me apenas tecer algumas considerações e comentários que julgo serem de interesse, para uma melhor contextualização dos factos ocorridos naquele tempo perturbado: No “Verão Quente” de 75 era eu aspirante miliciano a cumprir o Serviço Militar Obrigatório no Regimento de Polícia Militar - ou Lanceiros 2 - e recordo com emoção o ambiente intenso que se vivia naquela unidade encarregada (no âmbito do Copcon) de manter a paz e a ordem 24 horas por dia na região da Grande Lisboa e arredores, por omissão de força ou empenhamento das autoridades civis. Apesar de, por vezes, eu permanecer em dias consecutivos sem abandonar os muros do quartel ou as ruas de Lisboa, nunca testemunhei ou sequer ouvi falar das sevícias ou “praxes” alegadamente praticadas na nossa unidade, e que agora - depois de “desclassificadas” - vão passar a constituir uma falsa realidade histórica. Aliás o vosso artigo é escrito - de modo correcto - em tom dubitativo: “terão sido interrogadas, etc. etc.”. Já tinha ouvido, isso sim, falar destas infâmias há 45 anos, associadas a outros boatos e calúnias que o poder então vigente entendeu lançar sobre os militares vencidos em Novembro, mas, que se saiba, nunca nenhum deles foi julgado e ainda menos condenado por tais “crimes”. Deste modo, os vencedores novamente recriam a História. Quanto ao caso “Marcelino da Mata” e sequelas, fica a interrogação sobre qual o papel desempenhado pelo MRPP nesta matéria, já que passou de “braço” a “vítima” do Copcon em poucos dias, alterando o seu estatuto conforme o enfoque político de cada analista.

A terminar, vem a talhe de foice a ligeira polémica sustentada no PÚBLICO por Irene Flunser Pimentel nos dias 4 e 5 de Dezembro de 2020. Posso testemunhar que a iniciativa de “abertura de fogo” na noite/madrugada de 25 para 26 de Novembro de 1975 foi do Regimento de Comandos. E por duas vezes.

Manuel Filipe Fernandes, Paço de Arcos

Guerra Colonial - reflexos financeiros

Os 60 anos da Guerra Colonial, que se estão a assinalar, continuam a ser um tema difícil de esgotar, quando não mesmo impossível. Para reforçar as memórias desses primeiros dias, lembremos que, pelo menos em Lisboa, houve alguma corrida aos bancos. Da Caixa Geral de Depósitos, onde eu então trabalhava, posso dizer que tive conhecimento directo, dado que a censura fazia silenciar tão incómodas notícias.

Mas algumas consequências estavam longe do domínio público. Assim, a situação financeira do país foi afectada em matéria de divisas, o que levou o Ministério das Finanças a tomar medidas adequadas, entre as quais contactar a CGD, como banco público. E o certo é que tivemos notícia de que a CGD iria receber um depósito de 500.000 contos proveniente da transferência (em dólares) de uma entidade privada.

Este assunto era tratado “com pinças”, só sendo do conhecimento de pouquíssimos funcionários. O depósito estava indexado ao preço do ouro e manteve-se assim muitos anos. A certa altura o preço do ouro começou a subir e um dos administradores foi a Zurich, com conhecimento do ministro, para ver a hipótese de compra, mas não houve negócio.

Raul da Silva Pereira, Lisboa