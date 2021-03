Mortes em salões de massagem nos EUA põem em foco crimes de ódio contra asiáticos

Na tarde de segunda-feira, a médica Michelle Au, uma senadora do estado norte-americano da Georgia descendente de chineses, subiu ao palanque do Senado e alertou os seus colegas para os efeitos de uma epidemia diferente daquela que assola os EUA e grande parte do resto do mundo: “A epidemia a que me refiro não é a da covid-19, mas sim a do racismo contra os ásio-americanos.”