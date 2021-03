Massacre deixa 58 pessoas mortas no Níger

Pelo menos 58 pessoas morreram baleadas por um grupo de atacantes que seguia em motorizadas no Oeste do Níger, perto da fronteira com o Mali, uma região de forte instabilidade e onde operam vários grupos armados.

As vítimas foram mortas quando estavam a regressar de uma feira de gado na vila de Banibangou na segunda-feira. Os atacantes também incendiaram celeiros nas imediações. O Governo declarou três dias de luto nacional.

Não houve uma reivindicação imediata do ataque, mas a região do Tillaberi, na fronteira entre o Níger, o Mali e o Burkina Faso, é conhecida por abrigar vários grupos ligados ao Daesh e à al-Qaeda. Em 2019, a violência destes grupos causou quatro mil mortes nos três países, segundo dados das Nações Unidas.

Foi nesta região que cem pessoas foram mortas em massacres simultâneos em duas aldeias em Janeiro. Os ataques também não foram reivindicados, mas as autoridades suspeitam do Daesh.

Para além destes grupos jihadistas, a repressão das autoridades nas operações anti-terroristas permitiu o aparecimento de milícias étnicas, aprofundando a tensão entre grupos diferentes, dizem analistas citados pela Associated Press.

O Níger também tem sofrido ataques de elementos ligados ao Boko Haram, que opera sobretudo na vizinha Nigéria.

Garantir a segurança desta região é um dos maiores desafios do Presidente recém-eleito, Mohamed Bazoum.