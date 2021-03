Holandeses votam para cumprir a tradição e reeleger Mark Rutte

Os eleitores holandeses preparam-se para prolongar por mais quatro anos o mandato do primeiro-ministro, Mark Rutte, e confirmar a popularidade do seu Partido para a Liberdade e Democracia (VVD) , demonstrando assim que, ao contrário do que acontece em quase todo o mundo, as legislativas nos Países Baixos raramente são momentos para promover a “mudança” ou para experimentar “alternativas”: desde 1982, apenas houve quatro chefes de Governo. Com a reeleição, Rutte será o primeiro-ministro há mais tempo no poder na história dos Países Baixos.