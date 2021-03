Comunidade ásio-americana exige acções contra assédio e crimes de ódio

As denúncias de crimes de ódio contra ásio-americanos cresceram desde o início da pandemia, coincidindo com a acusação do ex-presidente Donald Trump de que a China é responsável pela covid-19.

Placas cor de bronze com a inscrição "Peste de Wuhan" começaram a aparecer afixadas em prédios na cidade de Atlanta, no estado norte-americano da Georgia. Um estudante ásio-americano que ia a caminho de uma loja de bubble tea foi assediado por desconhecidos: “Obrigado pela covid!" Um casal ásio-americano que regressava do cinema encontrou o seu carro vandalizado com spray.