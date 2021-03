Circulação na UE. Detentores de certificado ficarão isentos de testes e quarentenas obrigatórias

A Comissão Europeia apresentou, esta quarta-feira, uma aguardada proposta para a criação de um “passe verde digital”, para ser utilizado nas fronteiras e facilitar a liberdade de circulação, ao dispensar o seu portador dos actuais procedimentos de testagem e quarentena obrigatória que são exigidos pelos Estados membros no acesso ao seu território.

O documento, que não é um passaporte mas um certificado, atestará o estado de imunização do seu portador, ou por já ter sido vacinado contra a covid-19, ou por ter desenvolvido anticorpos por ter estado infectado com o novo coronavírus.

Mas para evitar a discriminação dos indivíduos que não estão imunes, os viajantes também poderão requisitar a emissão deste documento — que será disponibilizado pelas autoridades nacionais de forma gratuita, em formato digital ou em papel — como comprovativo da realização de um teste com resultado negativo, sem qualquer distinção entre os testes rápidos antigénio ou os PCR.

A proposta legislativa para o estabelecimento de “um quadro comum para a emissão, verificação e aceitação de certificados interoperacionais” relativos à “vacinação, testagem e recuperação da covid-19” estabelece critérios uniformes para a emissão destes documentos, e medidas para a protecção dos dados pessoais e da privacidade dos seus portadores.

Como está previsto, para assegurar a segurança e autenticidade, os certificados terão obrigatoriamente que conter um código QR e uma assinatura digital.

Para a Comissão avançar com esta “solução europeia”, foi fundamental a pressão exercida por um grupo de Estados-membros, com a Grécia à cabeça, que ameaçavam tomar medidas unilaterais para facilitar a entrada de turistas estrangeiros, e assim “salvar” a época turística do Verão.

Ao contrário do que aconteceu no passado, o executivo não se limitou a divulgar orientações ou recomendações que os Estados membros podem ou não cumprir (as matérias de saúde pública e gestão de fronteiras são competências nacionais) e desenhou um instrumento legislativo que, depois da negociação e aprovação do Parlamento Europeu e Conselho da UE, entrará em vigor como um regulamento comunitário.

No entanto, a proposta da Comissão apenas regula os aspectos técnicos, deixando à discricionariedade dos Estados-membros a decisão política sobre os “direitos” associados ao certificado verde, isto é, quais as medidas restritivas que deixarão de ter de ser cumpridas pelos detentores deste documento à chegada ao país, e outros eventuais usos adicionais (por exemplo, o acesso a espaços fechados ou a participação em eventos colectivos).

A única “imposição” de Bruxelas é que todas as “isenções” sejam aplicadas de forma uniforme a todos os detentores do certificado verde: cidadãos da União Europeia e os seus familiares, independentemente da nacionalidade, e nacionais de países terceiros que tenham residência na UE ou um visto para a entrada no território europeu.

Porém, a opção por um instrumento legislativo pode comprometer a celeridade da criação e entrada em funcionamento deste sistema interoperacional antes dos meses do Verão: o processo legislativo ordinário costuma prolongar-se durante meses. Além do mais, segundo a avaliação dos serviços da Comissão, o trabalho técnico de construção da infraestrutura digital também exige várias semanas para ser implementado.

Em paralelo, a Comissão Europeia preparou um plano para um levantamento coordenado e progressivo das medidas restritivas, em função da evolução da situação epidemiológica.