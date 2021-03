Associação dos Juízes de Angola repudia proposta de revisão constitucional sobre poder judicial

No início do mês de Março foi anunciada uma proposta de revisão da Constituição de Angola, avançada pelo Presidente angolano João Lourenço. Mas as alterações propostas para o poder judicial foram condenadas pela Associação dos Juízes de Angola (AJA). Em reposta, a associação vai apresentar as suas contrapropostas, esta quarta-feira, ao ministro angolano da Justiça e dos Direitos Humanos.

Segundo justificou a AJA numa conferência de imprensa, a proposta recai na fragmentação dos tribunais “enquanto órgãos de soberania, o que, em bom rigor, se repercutirá na fragilização, enquanto instituições que administram a justiça”. Por isso, continuou, “comporta recuos que constituem uma verdadeira ameaça ao poder judicial”.

Foram 157 os magistrados judiciais da primeira e segunda instância que participaram no encontro nacional de juízes onde se debateu sobre a revisão constitucional. Em especial, os números 6 e 7 do artigo 176 da resolução foram repudiados com “veemência”, de acordo com a vice-presidente Miriam Macedo.

Quanto às contrapropostas, Tatiana Aço, presidente do Conselho Superior da Magistratura Judicial, enunciou que a proposta devia passar para representatividade democrática e reciprocidade.

“Entendemos que igual princípio deve-se estender quanto à escolha dos presidentes dos cinco Tribunais da Relação existentes em Angola e dos presidentes das 60 comarcas que hão-de ser implementadas em Angola”, esclareceu.

Os fundamentos apresentados, disse em comunicado, são contrários aos objectivos de uma reforma pontual da Constituição, a vários normativos constitucionais, a tratados internacionais, à Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, assim como à Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos.

O conjunto de 157 magistrados considera a proposta “um claro recuo naquilo que é a consolidação de um estado de direito, hierarquizando os tribunais e fragilizando o poder judicial,” acrescentando que é a sua função constitucional “administrar a justiça em nome do povo”.

Não obstante, o conjunto de juízes está aberto a contribuições, e considera a proposta trazida pelo Presidente “oportuna”, porque “é o anseio de todos os angolanos a edificação e a consolidação.

A resolução ainda vai ser discutida na Assembleia Nacional na quinta-feira e, segundo João Lourenço, pretende clarificar o “modelo de relacionamento institucional entre o Presidente da República, enquanto titular do poder executivo, e a Assembleia Nacional, no que respeita à fiscalização política”.