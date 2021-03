Tarifa social da água automática deve entrar em vigor em Lisboa “antes do Verão”

A Câmara de Lisboa estima que a atribuição automática da tarifa social da água abranja 32 mil famílias e entre em vigor “antes do verão”, adiantou esta quarta-feira o gabinete do vereador dos Direitos Sociais, Manuel Grilo.

Fonte do gabinete do autarca do BE (que tem um acordo de governação do concelho com o PS) disse à Lusa que o desconto deverá ser, “em média, de 10 euros por mês e, uma vez que o universo de aplicação desta tarifa é o mesmo da tarifa social da electricidade, a redução de preço deve chegar a 32 mil agregados familiares”.

“As pessoas com baixos rendimentos vão ter um desconto muito significativo de água, saneamento e resíduos que pode atingir os 65 a 70% da sua factura anual”, acrescentou a mesma fonte.

A Câmara de Lisboa, presidida por Fernando Medina (PS), discute na quinta-feira, em reunião privada, uma proposta para submeter à Assembleia Municipal a tarifa social da água, saneamento e resíduos “para utilizadores domésticos, dispensando requerimento e apresentação de qualquer documento comprovativo de situação de carência económica”.

“Muitas famílias encontram-se hoje numa situação de carência económica, provocada ou agravada pelos efeitos económicos e sociais da pandemia covid-19 que ainda vivemos, o que as impossibilita de cumprir o pagamento das despesas fixas, entre elas a factura de água”, lê-se na proposta subscrita por Manuel Grilo.

Proteger “quem mais precisa” afigura-se, assim, “a primeira responsabilidade das autarquias”, salienta o município no texto.

De acordo com a vereação do Bloco, o processo, depois de aprovado pela Assembleia Municipal, tem de ser remetido à Direcção-Geral das Autarquias Locais e, posteriormente, a EPAL “tem dois meses para concluir o processo administrativo e aplicar o desconto na factura às famílias”.

“Contamos, por isso, que este desconto esteja activo antes do verão”, afirmou fonte do gabinete do vereador dos Direitos Sociais.