PSP do Porto detém suspeitos de lucrar meio milhão de euros em burlas na MB Way

Foram detidas cinco pessoas, entre os 23 e os 36 anos, por burlas informáticas e braqueamento de capitais através da aplicação MB Way. A PSP do Porto indicia os detidos pela prática de mais de 85 crimes, desde meados de 2019, na ordem dos 500 mil euros.

A PSP do Porto deteve esta quarta-feira cinco pessoas e realizou seis buscas no âmbito de uma investigação sobre burlas informáticas e branqueamento de capitais através da aplicação MB Way no valor global de meio milhão de euros, revelou fonte policial.

Em comunicado, o Comando Metropolitano do Porto da PSP indicia os detidos pela prática de mais de 85 crimes, “sendo que de modo abusivo e fraudulento, desde meados do ano de 2019, acediam às contas dos lesados, mormente através da aplicação MB Way”, retirando diversas quantias monetárias e causando prejuízos globais “na ordem dos 500 mil euros”.

Os detidos são três homens e duas mulheres, com idades entre os 23 e os 46 anos. As seis buscas domiciliárias ocorreram ao início da manhã desta quarta-feira nos concelhos de Vila Nova de Gaia, Porto, Maia e Penafiel, permitindo apreender nove mil euros, nove telemóveis, um computador e um tablet, drogas e vestuário.

A operação foi da responsabilidade da Divisão de Investigação Criminal da PSP, sendo realizada sob a direcção do Departamento de Investigação e Acção Penal de Vila Nova de Gaia.

Os detidos vão ser presentes junto das autoridades judiciárias para aplicação das competentes medidas de coação.