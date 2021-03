Há uma obra a decorrer no Lumiar que para os moradores é um mistério

Afinal onde passa a ciclovia? Os peões têm de partilhar o espaço com as bicicletas? Quantos lugares de estacionamento vão ficar no fim? E porque vão plantar novas árvores se as que cá estavam foram retiradas há anos por ter havido problemas com a rede de esgotos?

Perguntas deste tipo começaram a marinar na cabeça de Emanuel Sousa em Setembro, quando as máquinas entraram na Rua Actor Epifânio sem que os moradores da zona soubessem o que se ia passar. “Nós nunca tivemos acesso ao projecto, ninguém foi chamado a pronunciar-se. Só em Dezembro é que percebemos mais ou menos o que podia vir a ser.”

Seis meses volvidos a queixa mantém-se. E por isso as administrações dos cinco condomínios que existem nesta rua do Lumiar decidiram escrever ao presidente da junta e ao presidente da EMEL, bem como lançar um abaixo-assinado que está em análise na assembleia municipal. Sentem-se desconsiderados. “Isto foi feito um bocado à socapa, o que já denota má-fé”, insurge-se José Manuel Sousa.

As obras na Rua Actor Epifânio e na Estrada do Desvio são responsabilidade da Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento de Lisboa (EMEL), a quem a câmara delegou a competência de levar por diante uma série de empreitadas.

Foto O mapa colocado junto às obras Nuno Ferreira Santos

No local está afixado um cartaz com a planta geral da intervenção, mas pouco se descortina. Percebe-se que ali vai existir uma ciclovia para ligar à ponte sobre a Calçada de Carriche. As restantes mudanças estão ocultadas no cartaz por círculos verdes representando a copa das futuras árvores.

Por isso, e perante o que vêem acontecer diante dos seus olhos, os moradores especulam. “O que está previsto é que os peões circulem pela ciclovia”, afiança José Manuel Sousa, resumindo que “este trabalho consiste em retirar a mobilidade pedonal, estreitar a via e retirar estacionamento”.

A câmara diz outra coisa. “A intervenção em causa baseia-se, de uma forma geral, numa acção de melhoria substancial da qualidade do espaço público, contribuindo para a criação de um percurso seguro e alternativo para peões e bicicletas”, afirma uma fonte do gabinete da Mobilidade. Procurou-se ainda colmatar, acrescenta, “a degradação da qualidade do espaço público, a descontinuidade, a falta de acessibilidade e alguma insegurança pedonal face às velocidades praticadas.”

Mas a mesma fonte confirma que a empreitada apenas “foi comunicada à junta de freguesia”.

Na carta e no abaixo-assinado, os moradores dos cinco condomínios dizem que a rua, que desemboca numa praceta, ficou mais estreita, o que impossibilita que dois carros se cruzem. Afirmam também que uma parte do estacionamento automóvel foi eliminada e que os passeios foram alargados num sítio para serem estreitados noutros. “Criam-se constrangimentos desnecessários que não existiam até agora”, queixa-se Emanuel Sousa. Além disso está prevista a plantação de árvores em alguns locais. “Nós tivemos árvores aqui até 2009 e foram retiradas porque partiram as manilhas da principal conduta de esgoto”, afirma.

Sobre este ponto, a câmara diz que “todas as plantações previstas são cuidadosamente acauteladas em projecto e na obra para que não coincidam ou interfiram com a rede de saneamento” e que “as espécies previstas no espaço verde são de médio porte e com sistemas radiculares ‘não invasivos’, nomeadamente freixos, áceres e cedros.”

Quanto ao mais, a autarquia assegura que “o acesso à praceta manteve rigorosamente a dimensão original” e que está garantido o espaço para “as manobras de viaturas da recolha de lixo ou de emergência”. Dos 69 lugares legais anteriormente existentes passarão a existir 46, acrescentando a câmara que está em conclusão uma bolsa de estacionamento com 36 lugares na Rua do Lumiar.

Quando a obra estiver concluída será possível ir a pé ou de bicicleta da Ameixoeira a Monsanto e o percurso far-se-á entre vegetação quando ficarem prontos os dois novos parques urbanos que a câmara tem planeados para a encosta poente da Calçada de Carriche. Aliás, afirma a câmara, esta intervenção já contemplou um “aumento da dimensão e consistência dos espaços verdes em detrimento das áreas asfaltadas” para combater “a degradação da qualidade do ar proveniente dos milhares de veículos que circulam na Calçada de Carriche”.