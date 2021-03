EMEL mantém estacionamento gratuito em Lisboa

A EMEL, empresa responsável pela gestão da mobilidade e do estacionamento em Lisboa, anunciou que, apesar do desconfinamento, irá manter-se o estacionamento gratuito na cidade.

No site oficial da empresa municipal pode ler-se, “Lisboa ainda mantém o estacionamento gratuito, mesmo depois das primeiras medidas tomadas pelo governo para aligeirar as medidas de confinamento”.

Na passada segunda-feira, 15 de Março, iniciou-se a primeira fase de desconfinamento. Com esta, surgiu a dúvida quanto a manutenção do estacionamento gratuito na capital. Porém, a EMEL explica que o estacionamento se manterá gratuito e não deu uma data para o regresso do pagamento do estacionamento na via pública.

A empresa municipal informou ainda que, durante este período, os residentes com dístico válido poderão continuar a estacionar gratuitamente em qualquer parque da EMEL.

Já os munícipes com “dísticos de residente ou de comerciante, activos até 15 de Janeiro e que iriam caducar durante o período da suspensão, poderão ser renovados com validade prolongada até 31 de Março de 2021”.

Esta terça-feira o próprio presidente da Câmara Municipal de Lisboa esclareceu os munícipes em relação ao pagamento do estacionamento.

Em publicação no Twitter, Fernando Medina disse que “os fiscais da EMEL nunca deixaram de passar e de fiscalizar as zonas exclusivamente residenciais, assim como o estacionamento ilegal nos passeios ou passadeiras. O pagamento de estacionamento continua suspenso”.

A empresa sublinhou ainda que, apesar da manutenção do estacionamento gratuito na capital, vai continuar a “salvaguardar a qualidade do espaço público e da mobilidade dos peões, fiscalizando o cumprimento do código da estrada, nomeadamente em relação ao estacionamento indevido.”