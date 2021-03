Tiger Woods já está a recuperar do acidente em casa

O golfista esteve hospitalizado em estado grave com extensas lesões na perna direita e no tornozelo, consequência de um violento acidente de viação.

O golfista norte-americano Tiger Woods está de volta a casa e continua a recuperar das extensas lesões na perna direita provocadas pelo grave acidente de aviação em que esteve envolvido em Fevereiro. O anúncio foi feito pelo próprio esta terça-feira no Twitter.

“Estou feliz por anunciar que estou de volta a casa para continuar a minha recuperação”, escreveu Woods num comunicado publicado no Twitter. “Vou recuperar em casa e trabalhar para ficar mais forte a cada dia”, declarou.

Aproveitou também para agradecer a toda a equipa médica que o tratou nos Centros Hospitalares de Harbor – UCLA e de Cedars-Sinai, onde esteve internado durante várias semanas. O golfista de 45 anos deixou ainda uma mensagem de gratidão aos fãs pelas mensagens de melhoras: “Estou muito grato pela avalanche de apoio e incentivo que recebi durante as últimas semanas.”

No início deste mês, a Polícia de Los Angeles disse estar a investigar a informação do gravador da “caixa preta” do veículo que Tiger Woods conduzia, para perceber o que teria levado o condutor a perder o controlo do veículo. Conclui-se, no entanto, que se tratou de um acidente.

Tiger Woods esteve hospitalizado em estado grave com extensas lesões na perna direita e no tornozelo, como consequência de um violento acidente de viação a 23 de Fevereiro em Los Angeles. O veículo que o desportista conduzia despistou-se numa auto-estrada e capotou. A notícia chocou o mundo do desporto e não só — os antigos presidentes dos EUA, Donald Trump e Barack Obama, manifestaram publicamente o seu apoio ao golfista.

Recorde-se que Woods já sofreu várias lesões nas costas e no joelho ao longo da carreira, a que se somam agora os danos provocados pelo desastre. Ainda assim, à época do acidente, especialistas ouvidos pela Reuters acreditavam que o golfista poderá voltar ao activo, “com foco e motivação”.

Tiger Woods é um dos expoentes máximos da história do golfe, somando 82 títulos no circuito norte-americano PGA e 15 majors. Em termos sociais, Woods teve um grande papel no desenvolvimento do golfe para as classes menos envolvidas na modalidade, especialmente entre as minorias nos Estados Unidos. Em 2009, fez história quando a revista Forbes divulgou que ele se tinha tornado o primeiro desportista multimilionário, arrecadando mil milhões de dólares em patrocínios e prémios.