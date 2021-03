Sem tempo para cozinhar? Estas refeições saudáveis vão ter à sua porta

Gerir o trabalho, a casa, a família, o descanso e manter uma boa alimentação no meio de uma pandemia pode ser um desafio. Em Portugal, há várias empresas que tentam ajudar ao oferecer serviços de marmitas saudáveis por entrega.

Nos últimos meses, o Ímpar experimentou seis opções. Há certamente algo para todos: pratos de peixe, carne, vegetarianos, veganos, com e sem glúten. E há menus mais simples e criações para quem gosta de se aventurar na gastronomia.

Salgados (assados) de couve-flor, lasanha com clara de ovo em vez de massa, e bolo (doce) de espinafres são algumas das muitas refeições que experimentamos. Em comum: alimentos pouco processados e frescos.

My Fit Meals

Foi um dos primeiros serviços que degustámos. As refeições são coloridas e interessantes: há arroz roxo, camarão com puré de ervilhas e parmesão, bolos com espinafres e outros pratos que podem ser menos habituais de cozinhar no dia-a-dia. Cada refeição vem com uma tabela nutricional a detalhar os ingredientes, calorias e macronutrientes. As refeições vêm em caixas ecológicas e duram cerca de uma semana no frigorífico. Além do prato principal há sopas, snacks e pequenos-almoços para escolher.

Entregam em todas as áreas do concelho de Lisboa.

Em foco “Refeições saudáveis consoante o objectivo” é o mote. Na My Fit Meals, há cinco opções à escolha: refeições vegan, refeições para “ganho de massa muscular”, refeições para “perda de peso”, refeições para “tonificar” e refeições para quem está “indeciso”. “Tentamos desafiar a ideia de que o saudável tem de ser aborrecido. O que varia mais é o valor calórico das refeições”, esclarece Joana Araújo, chef de cozinha na My Fit Meals. “As refeições para perda de peso tem um valor calórico mais reduzido, mas não são mais pequenas. São refeições com mais vegetais, que são pouco calóricos e boas quantidades de proteína que é um macronutriente saciante." Preço Há pacotes de refeição a partir dos 18 euros (duas refeições e uma bebida) e planos semanais a partir dos 50 euros. Sugestão Ímpar Das várias refeições que experimentamos (ver na galeria) destacamos o puré de ervilhas com camarão salteado e parmesão. Ideal para quem quer encomendar algo que não faria em casa.

Bowl mexicano de frango, 300 gramas. Leva quinoa em vez de arroz e é bem temperado. (287 calorias — proteínas:29 gramas; hidratos de carbono: 28 gramas; lípidos: 29 gramas) DR Puré de ervilhas com camarão salteado, 270 gramas. A prova que refeições menos calóricas não têm de ser mais aborrecidas. Recomendado para: perda de peso (283 calorias — proteínas: 38 gramas; hidratos de carbono: 21 gramas; lípidos: 4 gramas, fibra: 13 gramas). DR Pato com molho de laranja e arroz de couve roxa — Uma opção para quem gosta (muito) de arroz. É recomendado para ganho de massa muscular. | Total: 400 gramas,1010 calorias (27 gramas de proteína; 117 gramas de hidratos de carbono: 47 gramas de lípidos) DR Fotogaleria DR

Food4Fitness

Simples, mas saboroso. É a típica “marmita saudável” que inclui no menu frango grelhado ou peixe cozido com batata-doce e feijão verde. Para os veganos, há várias massas à escolha.

É uma boa opção para quem prefere não se aventurar muito na alimentação, mas quer comida saciante e bem confeccionada. Há pratos mais originais pelo meio como lasanha ou pizza em que a massa é substituída pela clara de ovo. Os rótulos são detalhados e a equipa colabora com uma nutricionista para rever as receitas criadas.

Entregam em todo o território continental.

Em foco O projecto nasceu em 2015, começou por se focar exclusivamente em atletas de competição que precisavam de refeições com macronutrientes muito específicos e o número certo de calorias. Com os anos, a equipa percebeu que havia mais pessoas interessadas em refeições pré-feitas e saudáveis. Actualmente, a equipa da Food4Fitness diz que direcciona os seus serviços aos “atletas do dia-a-dia”. Preço Refeições a partir dos 5,25 euros. Pacotes de refeições dos 49 euros aos 139 euros. Sugestão Ímpar A lasanha (com clara de ovo em vez de massa). Apesar de invulgar, não sabe a omelete de carne e lembra bem o sabor original. O queijo ajuda. No podcast Vitamina P, já falamos da receita e história por detrás deste prato.

Peito de frango grelhado com mix de vegetais e arroz. 130 calorias por 100 gramas DR Frango beringela (slow cook) com Tagliatelle — 90 calorias por 100 gramas DR Lasanha Bolonesa fit — Não sabe a omelete. 454 calorias (45g proteína | 9g hidratos | 25 g gordura) DR Cookies XL de aveia com pepitas de chocolate — Para quem quer algo bem doce. 190 calorias (3,2g proteínas | 20g hidratos | 10,7 gramas de gordura) DR Cookies XL de aveia com pepitas de chocolate — Para quem quer algo bem doce. 190 calorias (3,2g proteínas | 20g hidratos | 10,7 gramas de gordura),Cookies XL de aveia com pepitas de chocolate — Para quem quer algo bem doce. 190 calorias (3,2g proteínas | 20g hidratos | 10,7 gramas de gordura) DR,DR Fotogaleria DR

Marmituga

Aqui, o cliente ajuda a construir o prato ao combinar alguns alimentos ricos em proteína (o “foco” do prato) e acompanhamentos. Em vez de serem distribuídos em marmitas ou caixas de plástico, a comida vem toda selada a vácuo (“kits congelados”). Torna a apresentação menos apelativa, mas é ideal para quem quiser congelar as refeições. Outra opção é a de descongelar no frigorífico, empratar e comer logo.

Há opções para quem segue uma alimentação paleo, vegana, sem glúten, sem lactose ou baixa em hidratos de carbono. Muitos produtos têm o selo da Associação Portuguesa de Celíacos (APC). Toda a informação (incluindo calorias, nutrientes e ingredientes) está na embalagem. O leite de coco é um dos ingredientes mais usados. Por isso, é uma boa opção para quem gosta.

As entregas chegam a todo o território continental.

Em foco O serviço nasceu em 2015 como um blogue para partilhar receitas práticas, saudáveis e saborosas. Três anos depois, as receitas saíram do mundo online para o serviço de entrega de marmitas. “O nosso público-alvo são os celíacos, pessoas preocupadas com a saúde e em comer de forma mais saudável, atletas e desportistas, e pessoas com intolerâncias alimentares”, enumera Gabriela Permodo, gerente da Marmituga. “Só utilizamos ingredientes naturais. Não utilizamos conservantes, corantes ou aditivos químicos”, sublinha. “[Queremos] oferecer opções saudáveis e saborosas, que possam ser consumidas por todos." Preço Proteínas (a partir dos três euros por porção); acompanhamentos focados em legumes (a partir dos 1,5 euros por porção), hidratos de carbono (a partir dos 1,5 euros), doces (a partir dos 2,5 euros por porção). Há vários kits de almoço disponíveis. Sugestão Ímpar Dos acompanhamentos destacamos a batata-doce assada temperada com páprica. As panquecas de cenoura com pepitas de chocolate também são uma proposta interessante (e bem doce), especialmente para quem não pode ingerir glúten. A textura é um pouco diferente de uma panqueca normal, mas o chocolate compensa.

Brownie “lowcarb” — é bom, mas não lembra um brownie. É uma textura e sabor mais semelhante aos snacks de cacau refrigerados (estilo Nesquick Snack), mas sem açúcar como o primeiro ingrediente. Total: 70 gramas, 415 calorias por 100 gramas (11,15 gramas de proteína, 28,98 gramas de lipídios e 24,2 gramas de hidratos de carbono) DR Em vez de serem distribuídos em marmitas ou caixas de plástico, a comida vem toda selada a vácuo (“kits congelados”). Torna a apresentação menos apelativa, mas é ideal para quem quiser congelar as refeições. DR Hambúrguer de ervilha com hortelã — saboroso, mas não conseguimos identificar o sabor da hortelã. Só ervilha. A textura é semelhante à maioria dos hambúrgueres vegetarianos caseiros (podia-se barrar no pão, quase). Total: 230 gramas, 97 calorias por 100 gramas (4,61 gramas de proteína, 3,85 gramas de lipídios e 10,67 gramas de hidratos de carbono) DR Panquecas de cenoura com chocolate — não tem a textura de uma panqueca (desfaz-se bem), mas é uma opção saciante e bem doce para o lanche. A cenoura é o principal ingrediente. Total: 100 gramas, 235 calorias por 100 gramas (2,36 gramas de proteína, 9,42 gramas de lipídios e 1,57 gramas de hidratos de carbono) DR Fotogaleria DR

The Revolution Food

Pratos bem apresentados, cheios de cor e sabores clássicos. Almôndegas de frango, feijoada vegetariana e bife de tofu são algumas das opções no menu. Podem ser encomendadas doses de 300, 400 e 500 gramas.

Há uma opção lowcarb (baixa em hidratos de carbono) para quem preferir. Neste caso, em vez de batatas ou arroz e legumes, o prato vem só com legumes a acompanhar. O serviço propõe refeições mais originais como caril de frango com pêra ou sopa tailandesa com frango e maçã. Há cookies para os verdadeiros fãs de manteiga de amendoim.

As entregas são sobretudo nos concelhos de Lisboa, Oeiras, Cascais, Amadora, Odivelas e Almada, Sintra, Loures, Alverca, Seixal, Alcochete, Moita, Montijo e Barreiro, mas convém confirmar o código postal.

Em foco Mulheres que foram mães há pouco tempo e pais preocupados com a alimentação dos filhos na faculdade são parte do público-alvo da The Revolution Food, diz Francisco Godinho que criou a empresa com a irmã. Porém, os produtos atraem tanto homens como mulheres entre os 30 e 45 anos. “As nossas refeições foram criadas para mostrar que é possível comer refeições saborosas e saudáveis”, resume Godinho. Preço Acompanhamentos: rondam os 4,90 euros. Pratos: a partir dos 5,90. Sobremesas: a partir dos 3,50 euros. Sugestão Ímpar A feijoada vegana! É um prato sem produtos de origem animal apresentado com criatividade que mostra que não tem de ser difícil criar opções veganas.

Almôndegas de frango com molho Satay — Acompanhamos com pimentos e arroz basmati.Total: 300 gramas (366 calorias, 30 gramas de proteína, 10 gramas de lipídios, 34 gramas de hidratos) DR Classic Revolution — essencialmente peito de frango no forno com uma mistura de especiarias. Frango muito saboroso. Acompanhamos com batata doce (ainda crocante) e salteado de legumes. Total: 300 gramas, 299 calorias (27 gramas proteínas, 7 gramas de lípidos, 31 gramas de hidratos de carbono). DR Cookies de manteiga de amendoim — São doces, mas o rei é o amendoim. As bolachas (do tamanho de uma oreo) têm um sabor de amendoim bem forte. Lembram algo feito com manteiga de amendoim natural, sem muito açúcar. Quem gostar desses cremes de barrar, vai adorar estas bolachas. Total (cerca de 3 bolachas): 204 calorias, 6 gramas de proteína, 14 gramas de lípidos, 16 gramas de hidratos DR The Revolution Food DR Fotogaleria DR

Real Tasty

É um serviço mais pequeno gerido na íntegra por Dayane Araújo. Há muita variedade nos pratos (mudam a cada semana): as opções incluem Portobello recheado com puré de ricotta, empadão de carne, e alho francês à Brás. Há também dois snacks assados, que lembram a famosa coxinha brasileira ou o pastel de bacalhau.

Não há referência nutricional nas embalagens (o serviço ainda é muito pequeno para justificar o investimento), mas Dayane está disponível para listar os ingredientes de cada prato e adaptá-los às necessidades do cliente.

Entregas no concelho de Lisboa.

Em foco A Real Tasty em 2019 para Dayane Araújo, que é psicóloga de formação, partilhar a forma como uma alimentação saudável pode ser saborosa. Os menus são todos revistos pela irmã que é nutricionista. “As pessoas ainda vivem num universo em que comida saudável é sem sabor. E isso é mentira”, frisa Dayane Araújo. “Pode comer de forma saudável com muito sabor. Tudo depende de como você prepara e das especiarias que você coloca”, nota. Preço 35 euros por semana (cinco refeições), mais cinco euros de taxa de entrega. Sugestão Ímpar O snack de couve-flor e frango: a forma lembra um pastel de bacalhau, o sabor lembra coxinha. E é muito bom.

Snack vegan de batata doce e grão de bico — também é bom, embora seja ligeiramente mais salgado. É feito com batata doce, grão de bico e farinha de aveia. DR Empadão de carne com puré de abóbora DR Dayane Arauja entrega todas as refeições sozinhas DR Fotogaleria DR

My Kitchen Wod

Tal como a Real Tasty, o serviço ainda é pequeno e é gerido na íntegra por um casal que quis partilhar o gosto pela alimentação saudável. Os pratos oferecidos mudam semanalmente, as opções são partilhadas nas redes sociais — há sempre sopa, pratos vegetarianos e opções não-vegetarianas para escolher —, e as entregas são feitas só em Lisboa.

As refeições devem ser consumidas num prazo de três dias (conservadas no frigorífico), mas algumas refeições podem ser congeladas caso pretendam consumir mais tarde. As encomendas são feitas por e-mail. O acompanhamento de eleição dos pratos são cogumelos e legumes salteados (acompanha pratos veganos, e hambúrgueres).

O casal pretende colaborar com um nutricionista no futuro. Por ora, não há um grande foco nos gramas, macronutrientes, e calorias exactas de cada prato. O objectivo é criar pratos equilibrados.

Em foco Ana Silva e o marido começaram a My Kitchen WOD para ajudar as pessoas que não têm tempo de cozinhar a garantir uma alimentação mais saudável. Começou por ser um serviço direccionado a atletas, como se vê pela sigla WOD (Workout of the Day) no nome que é um termo popular dentro da actividade de crossfit. “A alimentação é essencial para um estilo de vida saudável. No entanto, a agitação do nosso dia-a-dia muitas vezes não nos permite optar pelas soluções mais correctas. A My Kitchen WOD surgiu com o objectivo de garantir que essas escolhas estejam ao alcance de todos”, resume Ana Silva. Preço O pack semanal varia entre os 26 e os 44 euros consoante o tamanho das refeições. Há também um pack de 20 refeições e um de 40 refeições. Sugestão Ímpar O hambúrguer de peixe (que junta três três tipos de peixe). O acompanhamento de eleição (legumes salteados) lembra parte de um pequeno-almoço inglês.