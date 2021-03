Demi Lovato: “Perdi a minha virgindade numa violação”

A série de quatro documentários sobre a cantora norte-americana, intitulada Dançando com o Diabo, estreia no YouTube a 23 de Março, mas há várias revelações que têm vindo a chocar os fãs: depois dos detalhes sobre os AVC na sequência de uma overdose, a ex-estrela da Disney contou que perdeu a virgindade aos 15 anos, numa violação.

“Perdi a minha virgindade numa violação… Estávamos a curtir, mas eu disse ‘Ei, isto não vai avançar mais, sou virgem e não quero que isto aconteça desta forma’.” Porém, alguém, que a cantora não identifica, deixando apenas a informação de que será alguém com quem ela trabalhava nas séries para a Disney, já que “o tinha de ver todos os dias”. Lovato acrescenta ainda que “alguém me fez isto, e nunca se meteu em sarilhos por causa disso. Nunca foi retirado do filme em que estava”.

Na época, com 15 anos, Demi Lovato confessa ter “interiorizado” o sucedido, dizendo a si mesma que tinha acontecido por sua culpa — “entrei no quarto com ele”. A estrela explica que demorou anos até perceber o incidente como uma violação.

Porém, esta não foi a única vez que sofreu agressões sexuais. Na noite em que teve a overdose que a levou ao hospital e a um quadro clínico grave — “Tive três AVC, tive um ataque cardíaco. Os médicos disseram que eu tinha mais cinco a dez minutos [de vida]” —, Demi relata ter sido violada pelo traficante que lhe forneceu a mistura (quase) mortal, à base de opiáceos.

A cantora explica que, inicialmente, julgou ter sido um episódio de sexo consentido, só percebendo mais tarde que, naquela noite, não estava em condições para dar ou deixar de dar qualquer consentimento. “Só um mês após a minha overdose é que me apercebi: ‘Ei, não estavas em estado de espírito algum para tomar uma decisão consensual’”.

Ao longo da série de documentários, em que Demi Lovato se propõe a contar tudo, sem filtros, a cantora, hoje com 28 anos, admite ainda ter tido recaídas após a overdose: “Quem me dera poder dizer que a última noite em que toquei em heroína foi a noite da minha overdose”.