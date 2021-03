Ricardo Costa nomeado para a lista dos 100 melhores chefs do mundo

O chef do The Yeatman de Gaia, já com duas estrelas Michelin, poderá entrar para a exclusivíssima lista The Best Chef. José Avillez integra selecção de 2020. Os escolhidos de 2021 serão anunciados em Setembro em Amesterdão.

Ricardo Costa, chef do The Yeatman Hotel (duas estrelas Michelin), em Vila Nova de Gaia, entrou para o Top 100 do ranking The Best Chef. Será nos dias 13 a 15 de Setembro que serão conhecidos os vencedores desta corrida, na quinta edição deste evento.

Na lista de 2020, o primeiro lugar coube a René Redzepi, do Noma, em Copenhaga, e outro português marcou presença: José Avillez, do Belcanto, ocupou o 70º lugar. A votação é feita por profissionais ligados ao mundo da gastronomia que escolhem entre 200 nomes (os 100 que integram a lista do ano anterior e outras 100 “caras novas” que entram na corrida pela primeira vez – é aí que se integra Ricardo Costa.

Desde o dia 15 que começaram a ser anunciados estas 100 novas entradas, ao ritmo de uma por dia, e o nome do chef do The Yeatman surgiu logo entre os primeiros (sabia-se apenas que haveria um novo português na lista). Cada membro do júri pode escolher dez de entre os 200 nomes na corrida. No final da votação chega-se a uma nova lista de 100 chefs que mais se destacam no mundo.

Sobre o chef português, destaca-se o facto de “valorizar a gastronomia portuguesa, mostrando o melhor que Portugal tem para oferecer, os seus produtos locais e receitas tradicionais, preparadas com um toque contemporâneo e técnicas inovadoras”.

Ricardo Costa mostrou-se entusiasmado por representar “não apenas o The Yeatman, como Portugal: “É importante posicionar o país e a gastronomia portuguesa nos rankings e prémios internacionais, voltando a atrair atenções do mundo para o nosso país, numa altura tão desafiante e em que a retoma do turismo irá incidir sobre os destinos que melhor se posicionarem no panorama internacional”.

Para além da votação do júri, o The Best Chef – que se assume como um evento destinado a “mudar o foco para o chef, a forma como aborda a comida e o que é que o faz distinguir-se dos outros” – inclui também uma votação do público, a Fol-Lovers, que decorre durante Julho.