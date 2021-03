Portalegre: “Nós somos o plátano”

O Plátano do Rossio de Portalegre é a Árvore Portuguesa do Ano e foi a quarta mais votada para Árvore Europeia do Ano. Com a sua copa imensa, há 183 anos que partilha emoções com os habitantes da cidade. “É o nosso irmão vivo da cidade, temos muito carinho por ele”. Este sábado, a Fugas vai dar a volta a grandes árvores do país.