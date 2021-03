O miradouro-barco rabelo de Mesão Frio abre-se ao Douro no Verão

O projecto de recuperação do miradouro do Imaginário, anunciado no ano passado, vai avançar e já tem inauguração prevista para o Verão: a Câmara de Mesão Frio confirmou que a nova atracção deverá abrir em Junho.

O miradouro em forma de barco rabelo pretende homenagear os navegadores desta embarcação típica do Douro. “A estrutura pretende transmitir a ideia de que se está a navegar sobre o rio”, disse o presidente da Câmara de Mesão Frio, Alberto Pereira. Segundo o autarca, a obra arranca “dentro de 15 dias”.

“O objectivo é que seja já uma atracção turística neste Verão. Acreditamos que se o nosso concelho continuar assim, com zero casos (de infeçcão pelo novo coronavírus), vai ser muito visitado no próximo Verão, como já foi no ano transacto”, salientou Alberto Pereira.

No miradouro vai ser construída uma varanda, em forma de rabelo, integrado numa zona suspensa a 145 metros de altitude e localizada junto ao cruzamento das estradas nacionais 108 e 101, na freguesia de Santo André.

Foto Maquete do projecto, em 3D

O objectivo do projecto é homenagear os navegadores desta embarcação típica do Douro, que antigamente transportava as pipas de vinho do Porto da região demarcada, onde as vinhas se localizam, até Vila Nova de Gaia, distrito do Porto, onde o vinho era armazenado e, posteriormente, comercializado e exportado. Os rabelos desciam o rio carregados de vinho e, no regresso, traziam bens que não eram produzidos na região, como sal ou peixe.

Em Novembro, Mesão Frio inaugurou o Centro Interpretativo do Barco Rabelo na desactivada escola primária da Rede, que reabriu as portas para partilhar as memórias das gentes que, durante séculos, viveram do rio e para o rio.

Com a construção do caminho-de-ferro, em finais do século XIX, o transporte fluvial começou a perder importância. Em 1965, com o início das obras de construção da barragem de Carrapatelo, termina definitivamente a navegação tradicional no rio Douro.

O projecto do miradouro pretende “valorizar o património e criar melhores condições” para que os visitantes conheçam a paisagem do Alto Douro Vinhateiro, Património Mundial da UNESCO desde 2001.

Integrará a rota de cinco miradouros do município e “intensificará a atractividade do local”, que, segundo a autarquia, “já é bastante visitado”.

De acordo com a câmara, o miradouro terá acabamentos em aço corten, um material que possui diferentes agentes químicos na sua composição e que é reconhecido pela resistência à acção corrosiva, o que torna toda a estrutura mais resistente e duradoura.

A operação contempla ainda a instalação de iluminação cénica, para garantir “maior visibilidade e segurança ao espaço”.

A empreitada representa um investimento de 145.750 euros e será co-financiada a 85% pelo Programa Operacional Regional do Norte - Norte 2020.