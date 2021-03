Kia EV6, o coreano de sobriedade germânica e optimismo californiano

A Kia diz que a apresentação mundial do vindouro EV6 ainda acontecerá no decorrer do mês de Março, mas adivinha-se que pouco haverá por revelar quando a data chegar. É que a marca sul-coreana tem vindo a lançar informação sobre aquele que deverá ser o seu mais importante lançamento dos últimos anos, já que abre portas a um novo caminho.

O Kia EV6 é o primeiro de uma gama de veículos eléctricos da marca que assentarão numa plataforma específica para acomodar motores movidos a este tipo de energia, a E-GMP (Plataforma Modular Global Eléctrica). Este admite baterias para uma autonomia superior a 500 quilómetros e carregamento bidireccional, o que significa que será possível carregar o veículo nas horas em que a electricidade é mais barata e usar a energia do carro para alimentar a rede nas horas em que o kW é mais caro.

A abrir as hostilidades, a marca sul-coreana propõe uma berlina com trejeitos de crossover, que resulta do esforço conjunto dos três centros que compõem a rede global de design da Kia, em Namyang (Coreia), Frankfurt (Alemanha) e Irvine (Califórnia, EUA).

A nova filosofia de design, chamada de “Opostos Unidos”, inspira-se, segundo informação veiculada em comunicado, “nos contrastes que encontramos na natureza e na umanidade”, evidenciados nas combinações entre elementos estilísticos acentuados e formas esculturais, e que assenta em cinco pilares: Bold for Nature, visível em detalhes que criam uma “interacção com a natureza”; Joy for Reason, com “a adopção de novos materiais orgânicos e cores ousadas”, expressando um espírito jovial; Power to Progress, visível na forma como o novo design consegue criar uma ponto com o antigo; Technology for Life, promovendo “a interacção entre humanos e máquinas”; e Tension for Serenity, com “uma visão de design harmonizada e orientada para o futuro”.

No exterior, sobressai a parte dianteira, em que as luzes de circulação diurna conferem uma aparência afilada e moderna, desenhando o que a marca nomeia de “Rosto de Tigre Digital”, uma evolução do conhecido “Nariz de Tigre”. Beneficia de uma aparência alargada graças à entrada de ar, incluída para optimizar a passagem do ar sob o piso plano do veículo, tornando-o assim mais eficiente em termos de aerodinâmica.

Já nas laterais percebe-se a inspiração crossover, com linhas acentuadas que criam uma imagem de tensão e pronunciados arcos das cavas das rodas que oferecem uma leitura desportiva.

Por dentro, espera-nos um habitáculo espaçoso, a tirar proveito da nova plataforma, e vários elementos incluídos para criar um ambiente tecnológico, como é o caso de um novo ecrã curvo AVN (Audio, Vídeo, Navigation) de excelente definição e dotado de alta tecnologia.

Nota importante: os bancos foram criados a partir de plástico reciclado.