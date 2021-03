Pedidos no Apoio à Retoma quase duplicaram no segundo confinamento

Empresas sem acesso ao layoff simplificado no comércio por grosso, na indústria transformadora e no alojamento e restauração empurraram adesões para níveis recorde.

Numa comparação entre apoios da pandemia, o mecanismo do Apoio à Retoma nunca foi tão popular entre empresários como o layoff simplificado. As condições eram menos vantajosas, diziam os gestores. A diferença no volume de pedidos foi sempre na ordem das dezenas de milhares, tanto em confinamento como fora dele. Mas o segundo confinamento atirou os pedidos no Apoio à Retoma para níveis recorde.