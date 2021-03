Covid-19 tirou mais de 80% dos cruzeiros dos portos portugueses em 2020

No dia 14 de Março do ano passado, três dias depois de a covid-19 ter sido declarada uma pandemia, passava a estar interdito o desembarque de passageiros e tripulantes dos navios de cruzeiro em Portugal. A medida vigorava então até 9 de Abril de 2020 e podia ser prorrogada “em função da evolução da situação epidemiológica”. Hoje, passado um ano e após sucessivas prorrogações, a restrição ainda está em vigor (a Madeira assumiu-se como uma excepção à regra em Outubro), tendo este segmento do turismo sofrido uma redução superior a 80% no ano passado.