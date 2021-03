Apoio aos pais pelo fecho das escolas chega a 74 mil

Segurança Social divulgou dados sobre requerimentos de trabalhadores que ficaram em casa com os filhos em Fevereiro, mas número ainda é provisório, porque os pedidos puderam ser enviados até ao início desta semana.

A Segurança Social recebeu, até dia 10 de Março, 73,6 mil pedidos de apoio por parte de pais trabalhadores que tiveram de ficar em casa em Fevereiro para acompanhar os filhos menores de 12 anos por causa do encerramento temporário das escolas e creches, segundo dados actualizados pelo gabinete de planeamento e estratégia do Ministério do Trabalho.