Taça de França: PSG afasta Lille e apura-se para os quartos-de-final

Parisienses venceram por 3-0 com um “bis” de Kylian Mbappé.

Esta quarta-feira trouxe uma má e uma boa notícia para o Paris Saint-Germain. A má, do foro sanitário, foi o anúncio do encerramento temporário do centro de treinos por causa de um foco de covid-19; a boa, de âmbito desportivo, foi o apuramento para os quartos-de-final da Taça de França.

Poderia ter sido um jogo pelo título nacional, mas foi mesmo uma eliminatória da Taça. O PSG, segundo classificado, recebeu o primeiro do campeonato, o Lille, e conseguiu um triunfo confortável (3-0), com Kylian Mbappé em destaque.

Os anfitriões dominaram a partida e, na verdade, permitiram apenas três remates ao adversário. Um deles, na sequência de uma grande penalidade que Yusuf Yazici não conseguiu aproveitar, aos 78’.

Quem não desperdiçou um castigo máximo foi Mbappé, que aos 41’ fez o 2-0 para o PSG. Isto porque, logo aos 9’, o argentino Mauro Icardi inaugurou o marcador, lançando as bases do triunfo da equipa treinada por Mauricio Pochettino.

Já no tempo de compensação, Mbappé bisou e fechou os números de um triunfo que coloca o PSG no bom caminho para atingir, pela sétima vez consecutiva, a final da competição.