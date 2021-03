Ricardo Mangas, um lateral goleador a crescer no Boavista

Esquerdino é o defesa da Liga com mais golos marcados e uma aposta segura no Bessa desde o início da época. Foi distinguido como o melhor jovem jogador de Fevereiro.

Quando percorremos a lista dos melhores marcadores da Liga 2020-21, o primeiro defesa que encontramos representa um clube que se debate para fugir à zona de despromoção. Não terá sido apenas a veia goleadora de Ricardo Mangas a justificar a entrega do prémio do melhor jovem jogador do mês de Fevereiro, mas a verdade é que essa aptidão tem ajudado a lançar para a ribalta o lateral esquerdo do Boavista.

Aos 22 anos, será justo dizer que Ricardo Mangas já sabe o que é dar um passo atrás para poder pensar num futuro mais colorido. Depois de, com oito anos, se ter iniciado no Nazarenos, em Olhão (cidade que o viu nascer) – e de, com 10, ter representado outro dos clubes da terra, o Marítimo -, chegou à formação do Benfica para integrar os sub13. E permaneceu longos anos no Seixal.

Foram sete temporadas, na verdade. Um período durante o qual foi intercalando a posição de central com a de lateral, até se decidir por dar largas à sua vocação ofensiva pelo corredor canhoto. E é essencialmente com bola que Ricardo Mangas mais se evidencia, graças a uma interessante capacidade de condução em velocidade, facilidade na chegada ao último terço, precisão no cruzamento e, claro, no gesto da finalização.

“Agradeço a todos aqueles que votaram em mim, que reconheceram o mérito do meu trabalho e a vontade que tenho em evoluir cada vez mais. Quero partilhar este prémio com os meus companheiros de equipa, até porque sem eles não teria sido possível”, reagiu o lateral, nesta quarta-feira, no momento da entrega do troféu.

O jovem algarvio tem sido uma das boas surpresas da actual edição da Liga e um dos esteios de um Boavista que continua à procura de uma sequência de resultados consentânea com a qualidade do plantel. Antes, com Vasco Seabra, e agora, com Jesualdo Ferreira, Ricardo Mangas tem sido a primeira escolha para o corredor esquerdo e um dos motores dos desequilíbrios dos “axadrezados” em organização ou transição ofensiva.

Não é por acaso que soma já uma assistência e quatro golos marcados no campeonato (Nacional, V. Guimarães, Tondela e Famalicão) – Sebastián Coates é o outro defesa da prova que também tem quatro golos, mas tem mais dois jogos realizados e representa uma equipa, o Sporting, que tem 45 golos apontados. Ou seja, nesta altura, Mangas representa um sexto de todos os golos do Boavista na Liga e é o melhor marcador dos “axadrezados”.

“Gosto mais de atacar. Defino-me como um lateral muito ofensivo”, assumia, em entrevista ao Record, no início da temporada. Nessa altura, já tinham corrido rumores sobre o eventual interesse do Benfica em recuperar um jogador que, em 2017, fora vendido ao Desp. Aves, tendo os “encarnados” mantido 50% do passe do lateral. Não só seria determinante na excelente carreira dos sub23 dos avenses, sagrando-se campeão nacional em 2018-19, como chamaria a atenção dos responsáveis do Boavista.

O emblema portuense aproveitou a derrocada administrativa do Desp. Aves para assegurar um reforço importante, com passado nas selecções jovens, até aos sub17. Um jogador que também já rodou nos juniores do Tondela e no Mirandela, em ambos os casos por empréstimo, e que privilegia a continuidade e a regularidade: “Um jogador jovem tem de passar por esses ambientes para começar a sentir dificuldades e desconforto para continuar a crescer. Foi o que aconteceu comigo, um ganho de maior maturidade, capacidade de entender as fases do jogo”, apontou, citado pela Team of Future, agência que o representa.

Num jogador tão marcadamente ofensivo, que se projecta com facilidade, entender os momentos em que pode ou não correr riscos é fundamental, até porque, em última análise, a primeira preocupação de um lateral será o comportamento defensivo. Com uma média de uma falta cometida por jogo, 1,7 intercepções e 1,4 cortes, o que Ricardo Mangas valoriza é mesmo a continuidade. “Não gosto de avaliar um jogador por um jogo, acho que tem de ser valorizado por uma época completa. Tem que ser consistente, ter um bom rendimento em 90% dos jogos”, aponta.

Até ver, o rendimento do lateral olhanense tem sido suficiente para convencer os treinadores e para se assumir como um dos jovens em foco na presente edição do campeonato. Com uma margem de progressão enorme pela frente, continua a ter o regresso à selecção como um objectivo. A concorrência é apertada, mas se continuar a exibir-se a este nível, ficará seguramente mais perto de ser chamado à Cidade do Futebol.