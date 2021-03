Neozelandeses reconquistam a America’s Cup

Quatro anos depois de ganharem nas Bermudas, a Emirates Team New Zealand venceu a 36ª edição da America’s Cup após derrotar os italianos Luna Rossa por 7-3.

Eram favoritos e, apesar da boa réplica do challenger Luna Rossa Prada Pirelli Team, reconquistaram a mais antiga competição do mundo. Na madrugada desta quarta-feira, o AC75 da Emirates Team New Zealand precisava de vencer apenas uma regata para garantir a conquista da 36.ª edição da America's Cup (AC) e, na baía de Waitemata, em Auckland, foi isso que aconteceu.

É uma competição sem igual no mundo da vela em termos de prestígio e magnitude, e, em tempos de pandemia, a conclusão da 36.ª AC teve direito a aglomerações e festejos sem restrições por parte dos milhares de adeptos que acompanharem o último dia da prova.

Disputada desde Janeiro na Nova Zelândia, a competição iniciou-se com a Prada Cup, prova que apurou o challenger que desafiou o vencedor da última edição, disputada em 2017 nas Bermudas, e, embora o Luna Rossa, de Francesco Bruni e Jimmy Spithill, tenha assustado os neozelandeses ao vencerem três das primeiras cinco regatas, no final a qualidade da equipa comandada por Peter Burling e Glenn Ashby fez a diferença.

Com um total de 7-3 em regatas, os neozelandeses levantaram a mítica Auld Mug pela quarta vez em 170 anos de competição, no final, Burling, que em Agosto estará ao lado de Blair Tuke em Tóquio a defender a medalha de ouro conquistada em 2016 nos Jogos Olímpicos do Rio na classe 49er, disse que é “absolutamente irreal conseguir fazer isto” na Nova Zelândia.

Já Jacinda Ardern, a primeira-ministra da Nova Zelândia, relembrou as dificuldades de organizar a competição em tempos de pandemia: “Sei que com todas as limitações internacionais que a covid criou, esta não era a competição que eles esperavam, mas deixaram-nos muito orgulhosos.”

Apesar de não ter conseguido levar pela primeira vez para Itália a competição – foi a terceira vez que os transalpinos disputaram a AC -, Francesco Bruni destacou a “experiência fantástica”. “Queremos dar os parabéns à Team New Zealand pelo trabalho fantástico, mas também tenho que dar os parabéns à Luna Rossa. Provamos ao mundo que poderíamos fazer isso e sim, foi falta de sorte nos últimos dias, mas fizemos um óptimo trabalho como equipa.”