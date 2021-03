Jogo entre Santa Clara e Tondela sem público nas bancadas

Oficial: Público ???



A Santa Clara Açores, Futebol S.A.D, em articulação com a Direção Regional Saúde dos Açores, vem pelo presente informar que, o jogo diante do CD Tondela, não irá contemplar a presença de público no estádio.https://t.co/tLSOoj6Gwu#BravosAçorianos pic.twitter.com/9SukpBqGNG