FC Porto fica hoje a conhecer os últimos possíveis adversários

Cumpridas seis das oito eliminatórias dos oitavos-de-final, os últimos dois possíveis adversários do FC Porto nos “quartos” da Liga dos Campeões serão conhecidos na noite desta quarta-feira. Com o Bayern Munique com mais do que pé e meio na ronda seguinte - goleou há três semanas a Lazio em Roma, por 4-1 -, o duelo que desperta mais incerteza quanto ao vencedor final vai acontecer em Londres: apesar de ter derrotado em “terreno neutro” na primeira mão o Atlético de Madrid, por 1-0, o Chelsea terá pela frente uma equipa de Diego Simeone habituada a transcender-se nos jogos dos Champions.

Na bolsa das apostas, o favoritismo está do lado inglês, mas, apesar de o Chelsea ter aproveitado bem as restrições de viagens provocadas pela covid-19 para, em Bucareste, casa emprestada do Atlético no primeiro duelo, vencer com um golo de Giroud, o currículo dos “colchoneros” sob a liderança de Simeone é motivo de preocupação para os “blues”.

Com um jogo, em teoria, tranquilo no fim-de-semana - recebe o “aflito” Alavés - para a liga espanhola, onde é líder com quatro pontos de vantagem sobre o Barcelona, Simeone vai apostar todas as fichas no duelo em Stamford Bridge e um dos trunfos do técnico argentino deverá ser João Félix.

Titular apenas uma vez nos quatro jogos que o Atlético fez após o primeiro confronto com o Chelsea, o internacional português deverá ser uma das novidades no “onze” madrileno. Obrigado a vencer, Simeone terá forçosamente que arriscar e, para isso, é provável que regresse ao 4x4x2, com Félix ao lado de Suárez na frente do ataque.

Do outro lado, Thomas Tuchel tem duas baixas certas (Jorginho e Mount, castigados) e duas incertezas (Thiago Silva e Abraham estão com problemas físicos), mas o actual momento dos londrinos é motivo de optimismo para o treinador alemão: o Chelsea soma 13 jogos sem derrotas.

Na Baviera, o reencontro entre Bayern e Lazio promete ser um mero formalismo. Depois do triunfo por 4-1 em Roma, os detentores do título praticamente resolveram a eliminatória e, para haver uma reviravolta italiana, teria que haver uma noite histórica: apenas marcando quatro golos no Allianz Arena a equipa de Simone Inzaghi tem possibilidades de se juntar aos possíveis adversários do FC Porto.