Caso positivo à covid-19 no Sporting

Matheus Nunes é, para já, o único caso no pleantel “leonino”.

Matheus Nunes testou positivo ao novo coronavírus numa ronda de testes rápidos realizados à equipa.

O médio brasileiro, de 22 anos, já não se treinou com o restante plantel e apresenta sintomas ligeiros, estando nesta altura em isolamento.

Nesta quinta-feira serão realizados testes PCR a todo o plantel, já dentro da janela de 48 horas que antecede o jogo com o V. Guimarães.

A confirmar-se o positivo no teste PCR, o médio não poderá jogar no duelo com o V. Guimarães, a contar para a I Liga, marcado para sábado.