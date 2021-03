Quarta, na TV: Mapas para as Estrelas, impactos da “tesoura genética” e prémios com slime verde

CINEMA

Mapas para as Estrelas

AXN Movies, 21h10

Realizado por David Cronenberg, segundo um argumento de Bruce Wagner, um filme sobre a decadência e depravação de uma família de Hollywood. O patriarca é um psicólogo que fez fortuna com livros de auto-ajuda; a mãe, obsessiva e controladora, gere a carreira do filho, uma super-estrela de cinema de apenas 13 anos, que acaba de voltar de uma clínica de reabilitação; a filha mais velha terminou um tratamento num hospital psiquiátrico por causa de um problema de piromania. Julianne Moore, Mia Wasikowska, Robert Pattinson, John Cusack, Evan Bird, Olivia Williams e Sarah Gadon entram no elenco.

Moon - O Outro Lado da Lua

Hollywood, 21h30

Um thriller futurista e claustrofóbico, escrito e realizado por Duncan Jones. Sam Bell (Sam Rockwell) é um astronauta que está há três anos na estação lunar de Sarang. A poucas semanas do fim da missão e do regresso a casa, começa a aperceber-se de acontecimentos estranhos. Tenta desvalorizá-los, dados os anos de isolamento e a ansiedade do momento. Mas, quando falham as comunicações com a Terra, sofre um acidente que o fará encontrar pistas para algo que põe em causa até mesmo a consciência de si mesmo.

Recordações da Casa Amarela

TVCine Edition, 22h

Lisboa, 1989. João de Deus vive num quarto de uma pensão barata e familiar na zona velha e ribeirinha. Um dia, na sequência de um pequeno problema, é posto na rua. O filme de João César Monteiro, que ganhou o Leão de Prata no Festival de Veneza, deu a conhecer o personagem João de Deus, um alter ego do realizador que se tornou o mais rebuscado protagonista das suas comédias.

A Idade das Sombras

Cinemundo, 23h

Thriller de espionagem com realização do sul-coreano Kim Jee-woon. Coreia, 1923. O país está sob domínio do Japão. Um grupo de resistentes tem como missão fazer explodir um complexo militar. Vários agentes da polícia são preparados para impedir o atentado. Tudo se complica quando um capitão da polícia japonesa, de origem coreana, sente nascer dentro de si um conflito: deverá cumprir ordens ou ajudar os rebeldes a libertar o seu país da repressão?

SÉRIES

Anatomia de Grey

Fox Life, 22h20

A série dramática criada por Shonda Rhimes, protagonizada por Ellen Pompeo e passada num hospital de Seattle regressa esta noite com novos episódios da 17.ª temporada, a primeira em que o corpo médico do Grey Sloan Memorial Hospital está a braços com os desafios trazidos pela pandemia.

Mayans M.C.

HBO, streaming

Fica disponível o primeiro par de episódios da terceira temporada do spin-off de Sons of Anarchy, co-criado por Kurt Sutter e Elgin James, onde as rivalidades e alianças entre gangues motards se forjam na fronteira EUA-México.

DOCUMENTÁRIO

Humanidade Feita à Medida

RTP2, 20h37

A revolução genética ocupa este trabalho realizado por Etienne Blanchon, focado em ferramentas que anunciam uma nova era de aplicações e possibilidades (na medicina, por exemplo) mas que também abrem um leque de preocupações éticas – em particular, sobre a interferência na evolução do ser humano através da edição via “tesoura genética”.

INFORMAÇÃO

Grande Entrevista

RTP3, 23h

O jornalista Vítor Gonçalves recebe Augusto Santos Silva, ministro dos Negócios Estrangeiros, para falar da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia e das fragilidades do processo de vacinação em curso. Repete às 2h18, na RTP1.

INFANTIL

Kid’s Choice Awards 2021

Nickelodeon, 17h40

Com o actor e comediante Kenan Thompson como anfitrião e com participações de Justin Bieber, Kim Kardashian, Millie Bobby Brown e muitos outros, está tudo a postos para a gala de prémios do Nickelodeon – e para os banhos de slime verde que são seu apanágio. Entre programas, filmes e artistas, serão atribuídos prémios em mais de 20 categorias internacionais e numa portuguesa. Nesta, surgem o futebolista João Félix, a actriz Madalena Aragão e as youtubers Mafalda Creative Sea3PO.