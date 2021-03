Liga da Justiça de Zack Snyder: Director’s cuts há muitos, mas isto nunca aconteceu

Isto nunca aconteceu. É assim que começa a pergunta do Ípsilon a Zack Snyder que, como o próprio nome indica, é o realizador de Liga da Justiça de Zack Snyder, o mais recente blockbuster de super-heróis que pela primeira vez se estreia apenas em streaming mas que é, acima de tudo, um director’s cut único na história do cinema. Porque director’s cuts há muitos, e realizadores em divergência com o estúdio substituídos por colegas também. Mas é inédito que uma major como a Warner Brothers devolva o filme ao seu autor original depois de uma primeira versão já se ter estreado. Ainda mais depois de uma campanha organizada de fãs que exigiram durante anos #ReleaseTheSnyderCut. “Isto é que algo que nunca deveria ter existido”, diz a produtora Deborah Snyder aos jornalistas. “Ainda não devia existir”, interrompe-a o marido, Zack, sorridente. “E começou com os fãs”, resume Deborah.