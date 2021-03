Reinfecções de covid-19 são raras, mas podem ser mais comuns acima dos 65 anos

Estudo na Dinamarca baseou-se em dados recolhidos através da estratégia nacional de testagem da covid-19 do país. Não foram tidas em conta nem as novas variantes do coronavírus que preocupam nem pessoas vacinadas.

Uma equipa de cientistas usou dados recolhidos através da estratégia de testagem da Dinamarca para estimar a protecção contra repetidas infecções ao SARS-CoV-2. A partir daí, concluiu que a infecção inicial protege a maioria das pessoas contra uma reinfecção pelo menos durante seis meses. Também se sugere que as pessoas com mais de 65 anos têm um maior risco de ficar infectadas outra vez dos que os mais jovens. Os resultados deste trabalho foram divulgados esta quarta-feira na revista científica The Lancet.

Este estudo foi feito com base em dados recolhidos através da estratégia nacional de testagem da covid-19 da Dinamarca, em que mais de dois terços da população do país (cerca de quatro milhões de pessoas) foram testados em 2020. Estes dados permitiram assim que se estimasse a protecção contra reinfecções do SARS-CoV-2 na primeira e na segunda vaga da pandemia no país. Para uma reinfecção neste estudo, apesar de não se ter considerado a sequência genética do vírus, teve-se em conta uma janela temporal de três meses a seguir ao primeiro teste PCR positivo, para que não se confundisse uma infecção latente com uma nova infecção.

Vamos aos dados. Das pessoas que tiveram covid-19 durante a primeira vaga entre Março e Maio de 2020, apenas 0,65% (72 de 11.068) tiveram testes positivos de PCR outra vez durante a segunda vaga entre Setembro e Dezembro de 2020. Façamos agora uma divisão. Se apenas forem consideradas pessoas com menos de 65 anos que tiveram covid-19 na primeira vaga, 0,6% (55 de 9137) tiveram testes de PCR positivos outra vez na segunda vaga. Já se forem tidos em conta indivíduos com 65 ou mais anos que foram infectados durante a primeira vaga e que tiveram também testes positivos na segunda vaga, o valor aumenta para 0,8% (17 de 1931). A equipa concluiu assim que as pessoas mais velhas têm “um maior risco de reinfecção”, indica-se num comunicado sobre o trabalho.

Já numa outra análise de coorte (também incluída neste estudo) foram considerados dados de quase 2,5 milhões de pessoas. Verificou-se que apenas 0,48% (138 de 28.875) das pessoas que tinham já tido testes de PCR positivos para a covid-19 tinha voltado a ter a doença pelo menos três meses mais tarde. “Estimou-se que a protecção contra a reinfecção [após uma infecção inicial] foi de 78,8%”, lê-se no comunicado. Essa protecção variou: para indivíduos com menos de 65 anos era de 80,5%, mas para pessoas com mais de 65 anos estima-se que seja de 47%.

De acordo com a equipa, este é “o primeiro estudo de larga escala das reinfecções da covid-19” e refere que não se encontrou nenhuma prova de que a protecção contra reinfecções diminui durante os seis meses considerados no estudo. Por isso, sugerem no comunicado que “as reinfecções são raras e que a imunidade pode durar pelo menos seis meses”.

Nem variantes nem pessoas vacinadas

“O nosso estudo confirma o que uma série de outros parece sugerir: a reinfecção de covid-19 é rara em pessoas jovens e saudáveis, mas que os idosos estão em maior risco de ter outra vez uma infecção”, afirma Steen Ethelberg, cientista do Instituto Statens do Soro (na Dinamarca) e um dos autores do artigo. Para si, estes resultados mostram a importância de medidas para proteger os mais velhos durante a pandemia, como a distância social e a sua prioridade na vacinação, mesmo para os que já recuperaram da doença.

No comunicado, a equipa também avisa que o estudo tem algumas limitações. Por exemplo, como as informações clínicas são apenas registadas se os doentes forem admitidos no hospital, não foi possível avaliar se a gravidade dos sintomas de covid-19 afecta a protecção dos doentes contra a reinfecção. Também podem ter existido erros na classificação das reinfecções se o ARN (material genético) do vírus ficasse mais de três meses em alguns doentes. Podem ainda ter ocorrido erros em testes, embora os de PCR sejam altamente sensíveis.

Steen Ethelberg realça ao PÚBLICO que ainda não tinham incluído pessoas vacinadas no estudo, porque a vacinação apenas começou nos últimos dias de Dezembro e não foram considerados dados dessa altura para o estudo. As novas variantes de preocupação do SARS-CoV-2, como a que se identificou inicialmente no Reino Unido, também não foram consideradas. O cientista diz que daqui a uns tempos gostaria de ver se infecções com as novas variantes são diferentes ao nível das reinfecções. Ou estudar o que pode acontecer com pessoas vacinadas.

Num comentário ao artigo também na The Lancet, Rosemary Boyton e Daniel Altmann (ambos do Imperial College de Londres e que não participaram no estudo) referem que, relativamente a outros dados baseados apenas na sequenciação genética e que relatam as reinfecções como “extremamente raras”, os resultados sobre a protecção natural ao vírus deste estudo são mais “alarmantes”. “Estes dados são uma total confirmação, se necessário, de que para o SARS-CoV-2 a esperança da imunidade protectora através das infecções naturais poderá não estar ao nosso alcance e que um programa global de vacinação com vacinas muito eficazes é a solução sustentável”, escrevem.