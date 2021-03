Instagram quer adivinhar a idade dos utilizadores para limitar interacções entre adultos e crianças

O Instagram está a mudar as regras ao limitar as interacções entre adultos e menores de idade na plataforma — o objectivo é aumentar a segurança da aplicação para os mais novos.

Com as mudanças anunciadas esta terça-feira, o Instagram, que aceita utilizadores a partir dos 13 anos, deixa de autorizar que adultos enviem mensagens a jovens que não os seguem. Por sua vez, os jovens são alertados antes de enviarem mensagens a adultos com “comportamento suspeito”. Isto inclui, por exemplo, utilizadores que enviem ou tentem enviar muitas mensagens a menores.

A aplicação reconhece, no entanto, que há muitos utilizadores que mentem sobre a idade. A solução passa por criar algoritmos capazes de detectar a idade verdadeira dos utilizadores. “Embora muitas pessoas sejam honestas sobre a sua idade, sabemos que os jovens podem mentir”, escreve a equipa num comunicado sobre as mudanças. “Para enfrentar este desafio, estamos a desenvolver novos [sistemas] de inteligência artificial para ajudar os jovens a manterem-se seguros e aplicar novas funcionalidades apropriadas à sua idade.”

Contactado pelo PÚBLICO, a equipa do Instagram (detido pelo Facebook) não adiciona detalhes sobre a tecnologia. É muito comum, porém, as empresas online estimarem a idade, gosto e localização de alguém com base na actividade online. Regra geral, isto é feito através dos cookies – também conhecidos por rastreadores –, pequenos ficheiros que registam informação como o comportamento online do utilizador para apresentar anúncios personalizados. É algo que o Facebook e o próprio Instagram fazem há muito.

As mudanças do Instagram entraram em vigor esta segunda-feira. A equipa diz que devem estar disponíveis em todo o mundo “brevemente”. Os mais novos também vão passar a receber alertas do Instagram a recomendar cautela na “partilha de fotografias, vídeos, ou informação com desconhecidos” e informação sobre a vantagem de ter uma conta privada.