Problemas de saúde mental dos pais agravaram casos de crianças em perigo

O número de processos de crianças e jovens em perigo não foi maior do que em 2019, mas 2020 foi para a Comissão de Protecção de Crianças e Jovens (CPCJ) de Sintra Oriental um ano de situações muito graves e violentas. No total de 1947 processos instaurados pela primeira vez, reabertos ou transitados de outras comissões, em 2020, os ​maus tratos físicos foram agravados, houve mais ofensas físicas e ofensas verbais mais graves e um comportamento mais descontrolado tanto na intimidade da família como no contacto público com o sistema de protecção.